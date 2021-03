8663 reiste ut av landet i helgen

Frykten for at nordmenn ville valfarte utlandet i påsken, har hittil ikke vist seg å slå helt til.

FÅ REISENDE: Langt færre enn fryktet forlot Norge i palmehelgen. Her fra et SAS-fly tok av fra Oslo lufthavn tidligere i mars.

Før regjeringen varslet innstramminger i karantenereglene anslo prognoser fra Avinor at mer enn 21.000 nordmenn ville reise ut av landet i løpet av påsken, ifølge NRK.

Nå er det klart at 8.663 personer dro ut av landet fra en av Avinors flyplasser i løpet av palmehelgen.

Sammenlignet med en normal påske er det en trafikknedgang på 96 prosent, om man tar utgangspunkt i påsken 2019, opplyser Avinor i en pressemelding.

Like over 1.900 av de reisende satte seg på et fly til Polen før påsken slo inn. Det var det landet flest personer reiste til i helgen. Bak fulgte Tyskland (1.187 reisende), Nederland (975 reisende) og Spania (509 reisende).

Avinor opplyser at de ikke kan gi informasjon om destinasjoner med færre enn tre operatører (flyselskap). Dette er årsaken til at flyplassoperatøren ikke opplyser hvor de øvrige reisende har dratt.

– I disse tallene er det nok mange gjestearbeidere som har reist til sine hjemland i påsken. Det er positivt å se at det ikke er veldig mange nordmenn som har reist ut av landet i påskeferien, og antall reisende er lavere enn det Avinor først forventet. Dette skyldes strenge innreiserestriksjoner og oppfordringer fra myndighetene, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor i meldingen.

Fra mandag denne uken ble det innført krav om å oppholde seg på karantenehotell gjennom hele karantenetiden dersom man har vært på en «unødvendig» utenlandsreise.

Torsdag skal regelverket strammes ytterligere inn. Da må alle reisende til Norge ha med seg en under 24 timer gammel coronatest, ta en hurtigtest ved ankomst og vente på svaret før man kan forlate flyplassen.

