Smitteutbrudd hos Postnord kan forsinke pakker

Flere ansatte ved hovedterminalen i Oslo er satt i karantene etter flere smittetilfeller. Det kan skape trøbbel og forsinkelser for postleveransene.

SMITTEUTBRUDD: Postnord er rammet av smitte ved Alfaset-terminalen i Oslo. Vis mer byoutline Amir Nabizadeh/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

14 av de 240 ansatte ved godsterminalen på Alfaset i Oslo er smittet, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Ingen av de smittede er sjåfører, eller har jobber der de er i kontakt med kunder.

– På grunn av ekstra smitteverntiltak og at noen er i karantene kan det oppstå endringer og forsinkelser i noen leveranser. Det beklager vi sterkt, og ber om forståelse for i denne situasjonen, sier administrerende direktør Robin Olsen i PostNord Norge i meldingen.

Det var TV2 som meldte om saken først.

– Kan være à jour i løpet av helgen

Ifølge Postnord kan Alfaset-terminalen sortere opptil 190.000 pakker i døgnet. Lastebiler kommer inn, pakker sorteres og sendes videre til hele Norge.

– Vi har vært veldig bekymret, men det ser ut til at vi kan klare å være à jour i løpet av helgen, sier kommunikasjonssjef Ole A. Hagen i Postnord til VG.

– Vi trodde kanskje vi måtte stenge hele driften, og det ville kunne føre til betydelige forsinkelser om vi måtte stenge helt ned.

Hagen sier Postnord har vært veldig opptatt av smittevern siden midten av februar.

De har også ansatt 4–500 personer for å håndtere det enorme veksten i netthandelen under coronaen, sier han.

70–80 personer i karantene

Postnord opplyser at åtte ansatte fra Alfaset-terminalen testet positivt ved andre teststasjoner i perioden fra 4. desember til 17. desember.

Deretter ble det gjennomført en hurtigtesting ved terminalen. 240 av 300 ansatte er nå testet.

– Av de 240 første som er testet, har 14 testet positivt. Ingen hadde symptomer, sier Hagen.

– Vi planlegger å teste de ansatte ved terminalene på Langhus og Lørenskog, og vil gjennomføre testingen mandag og tirsdag, sier han.

Hagen sier at 70–80 personer er satt i karantene, og disse skal tilbake etter hvert.

– Samtlige er testet med hurtigtester, og testingen begynte i går. De vil ta andre runde med tester på mandag, ettersom hurtigtestene må tas i to runder for å være like sikre som en vanlig test, sier han.

Vil innføre påbud om munnbind

Postnord opplyser at selskapet samarbeider med Helseetaten og bydelsoverlege i Bydel Alna for å spore smitte og kartlegge smittede og nærkontakter.

Hagen sier følgende om smittesituasjonen som har oppstått:

– Det er vanskelig å si om vi kunne gjort noe annerledes, men jeg vet ikke om andre selskaper som har testet alle sine ansatte.

– Det viser seg at det er behov for enda strengere tiltak, sier han.

Ifølge Hagen vil Postnord innføre påbud om munnbind på Alfaset- terminalen i Oslo, og ha vektere for å påse at tiltakene blir overholdt.

– Det gjelder Oslo-terminalen, og vil komme til å gjelde Langhus og Lørenskog også, sier han.

