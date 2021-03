Elon Musk avviser at Tesla-biler brukes til spionasje

Tesla-sjef Elon Musk avviser at hans biler, som samler store datamengder, noensinne skal utnyttes til spionasje i Kina, trass i stor frykt for dette i Beijing.

Kina frykter at Teslas biler skal brukes til spionasje fordi de samler inn så store mengder data. Tesla-eier Elon Musk avviser bekymringene. Vis mer byoutline WU HONG / EPA

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Musk gjorde dette så klart han kunne i en videolink til en konferanse i Beijing lørdag etter at kinesiske myndigheter innførte forbud mot at militære og ansatte i enkelte viktige statsbedrifter kjører Tesla.

Kina er bekymret for at data som samles i Tesla-biler, som bilder som bilenes kameraer tar, kan sendes til USA, skriver Wall Street Journal. USA frykter det samme fra Huawei.

Les også Elon Musks nye tittel: «Technoking of Tesla»

Det kinesiske markedet er av enorm betydning for Tesla, som har en fabrikk i Shanghai og selger en firedel av alle sine biler i landet. Tesla håper å selge 200.000 biler i Kina i år.

- Tar ikke sjansen

Musk gjorde det klart at ingen amerikansk eller kinesisk bedrift ville ta sjansen på å samle private data og dele med sine regjeringer, og at alle data som samles inn i Tesla-biler ville forbli hemmelig.

Les også WSJ: Kina innfører restriksjoner mot Tesla for militære og statlige ansatte

Han sa at følgene av å engasjere i spionasje ville være ekstremt negative, og at om Tesla skulle gjøre noe sånt, ville bedriften bli stengt overalt. Dette er et sterkt insentiv til aldri å innlate seg på noe slikt, framholdt han.

Kina frykter at bedrifters datainnsamling skal sette den nasjonale sikkerheten i fare, og disse bekymringene kommer til uttrykk midt i konflikter mellom Kina og Vesten om teknologi og handel.

Frykter Huawei

USA har samme frykt når det gjelder Kina, og i forrige uke klassifiserte USA Huawei og fire andre kinesiske telekommunikasjonsselskaper som en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Huawei ble blokkert av Trump-administrasjonen allerede i 2019, uten at det er lagt fram konkrete bevis for at deres utstyr skulle brukes til spionasje ved å overvåke kommunikasjoner og datatrafikk i andre land.

Trump-administrasjonen anklaget også Tiktok, som er populær blant unge med sine korte videosnutter, for å samle data som deles med Beijing.

Musk kalte lørdag USAs frykt for Tiktok for irrasjonell og sa at plattformen først og fremst viser folk som danser latterlige danser.

Publisert: Publisert: 20. mars 2021 21:17