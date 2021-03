Innspurten i lønnsoppgjøret er i gang

NHO, LO og YS har formelt overlevert sine krav til årets lønnsoppgjør. Fristen om å bli enige utløper midnatt natt til lørdag.

INNSPURT: Overleveringen av kravene skjedde ved Thon Hotel Opera onsdag. Vis mer byoutline Trond Solberg, VG

Onsdag formiddag gikk startskuddet for innspurten i lønnsoppgjøret. Da møttes NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik for formelt å overlevere sine krav til hverandre.

Overleveringen skjedde ved en formell, og noe spesiell, seanse ved Thon Hotel Opera i Oslo sentrum klokken 10.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun er lønn det skal forhandles om.

Vanligvis går slike oppgjør nokså fredelig for seg, men i år kan det bli ekstra krevende, ikke minst fordi coronapandemien har rammet næringslivet så ulikt, skrev NTB søndag.

Partene langt fra hverandre

I mellomoppgjørene blir lavtlønte som regel sikret et ekstra tillegg. De siste årene har dette vært gitt til folk med en snittlønn på 90 prosent av industriarbeiderlønn, men i år krever NHO at innslagspunktet settes lavere. Det vil medføre at færre faller innunder ordningen.

Fakta om årets oppgjør Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det bare forhandles om lønn. * Det er LO/YS og NHO som forhandler på vegne av sine medlemmer om en ramme for konkurranseutsatt industri og virksomheter (frontfaget). Denne rammen danner grunnlaget for forhandlinger med øvrige grupper (frontfagsmodellen). * Mens LO har gått ut med krav om reallønnsvekst, mener NHO at lønnsveksten ikke må overstige forventet lønnsvekst hos handelspartnere på 2,2 prosent. Med en antatt prisvekst på 2,8 prosent betyr det i realiteten en reallønnsnedgang. * Forhandlingene omfatter 581 tariffavtaler, samt drøyt 370 YS-avtaler og 32 bedriftsinterne avtaler. * Viktige datoer: – 24. mars: Kravoverlevering – 25. mars: Forhandlingsslutt – 26. mars: Frist for permitteringsvarsel – 9.–10. april: Mekling (dersom partene ikke blir ferdige) Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Det er allerede kjent at partene står langt fra hverandre i år.

NHO går til forhandlingsbordet med krav om at rammen for årets lønnsoppgjør ikke overstiger 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos Norges handelspartnere. Ettersom den anslåtte prisstigningen er på 2,8 prosent, tar NHO i realiteten til orde for en reallønnsnedgang.

Utsatt

LO krever på sin side at kjøpekraften opprettholdes, og at lavtlønte får et ekstra løft.

– Spørsmålet er om frontene er hardere. Og det er de nok, sa arbeidslivsforsker Kristine Nergaard ved Fafo til NTB søndag.

Kravoverleveringen skulle egentlig ha skjedd 15. mars, men måtte utsettes etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsen bortgang. Partene har frist på seg til midnatt natt til lørdag på å bli enige.

– Det blir annerledes i år. Hans-Christians bortgang gjør inntrykk på oss alle sammen. Og mange av delegasjonens medlemmer må følge dette på en annen måte. Vi får se hvordan det går, Peggy, sa Almlid under kravoverleveringen i Oslo.