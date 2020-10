Økokrim ber om ni måneders fengsel for reder: – Georg Eides forklaring står ikke til troende

Økokrim la ned påstand om ni måneders fengsel under nest siste dag av rettssaken mot reder Georg Eide.

Rederen Georg Eide er i Sunnhordland tingrett tiltalt for å ha brutt forurensningsloven og avfallsforskriften. Vis mer byoutline Eirik Brekke (arkiv)

Publisert: Oppdatert: 28. oktober 2020 09:06 , Publisert: 27. oktober 2020 15:23

Eide står tiltalt for å ha medvirket til at cargofartøyet «Tide Carrier» ble gjort sjødyktig i opplagshavnen Høylandsbygd i Kvinnherad ved årsskiftet 2016–2017. Skipet skulle til ulovlig skraping på en strand i Pakistan, men fikk motorhavari utenfor Jærstrendene i Klepp.

– Hadde en plan B om skraping

Strafferammen er inntil to års fengsel for denne type miljøkriminalitet, men påtalemyndigheten la ned påstand om ni måneders fengsel for Georg Eide. I tillegg setter man bøter til tre millioner kroner fra Eide Marine Eiendom AS, og at rederen må betale saksomkostninger.

– Medvirkningen var ikke noe tilfeldig innfall. Det har etter Økokrims vurdering hele tiden vært en plan B om skraping som lå latent om ikke andre utveier lyktes, sa politiadvokat Magnus Engh Juel under prosedyren i tingretten.

Han slo fast at man i denne saken har med alvorlig miljøkriminalitet å gjøre.

Økokrim mener Eide har brutt forurensningsloven og avfallsforskriften, og at det kan bevises at han med viten og vilje opererte som mellommann. Det var Wirana Shipping som eide skipet da det skulle seiles til Pakistan for opphogging.

– Ikke troverdig

– Eide har i politiforklaring hevdet at han ikke kjente til Wiranas virksomhet som en av verdens største skrapere av utrangerte skip. I retten har han endret forklaring og gitt uttrykk for at han likevel var kjent med at de drev denne virksomheten, sa aktor Maria Bache Dahl under sin prosedyre.

Hun trakk frem e-poster som Økokrim mener er bevis på Eides medvirkning, og hevdet at vitneforklaringer fra ansatte og Georg Eides egen versjon ikke står til troende.

– Det er ikke troverdig at han ikke skaffet seg noen som helst informasjon om hva som skulle skje etter at skipet forlot Høylandsbygd. Vi mener Eide har hatt kunnskap om dette, sa Bache Dahl under sin bevisførsel.

– Eide «The big boss»

Aktor viste til e-poster der det blir hentet inn tilbud på klargjøring av «Tide Carrier». Det var, ifølge aktor, Georg Eide som var «the big boss» og hans folk som fikk gjennomført klargjøring av skip.

– Teknisk sjef utførte det som utgjør medvirkningsansvaret. Så får retten ta stilling til hvilken rolle Georg Eide hadde selv om han var syk da skipet gikk fra havn, sa Bache Dahl.

– Sykdom ikke formildende

Aktor viste også til et fysisk møte Eide hadde under sin sykdomsperiode med Wirana i Bergen.

– Ville det ikke vært mer skånsomt å snakke sammen med Wirana på mail om dette kun var et møte av informerende karakter slik Eide påstår? spurte aktor, og hevdet at klargjøring av skipet ble gjort på Eides initiativ og instruksjon. Og at han selv deltok.

Påtalemyndigheten mente Eide var i stand til å formidle hva han ville ha gjort, og at sykdom ikke er formildende omstendighet.

Formue på 800 millioner

Georg Eides forsvarer, Arild Dyngeland, holder sin prosedyre på avslutningsdagen onsdag. Eide nekter straffskyld på alle tiltalepunkter.

Med en formue på 800 millioner, 250 ansatte, 100 lektere, skip og tungløftkraner figurerte Eide på listen over landets rikeste. Det var før oljenedturen kom og selskapet hans, Eide Marine Services på Halsnøy i Kvinnherad, gikk konkurs.

«Tide Carrier» fikk 22. februar 2017 motortrøbbel ved Feistein fyr utenfor Klepp. Skipet skulle da til skraping på en strand i Pakistan, men måtte slepes tilbake til i Norge under dramatiske omstendigheter. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB (arkiv)

Bakgrunn: I ti år lå gigantskipet ubrukt i Kvinnherad. Så ble det midtpunktet i en sak om skatteparadis, livsfarlig opphogging og anonyme varsel.

Georg Eide og «Tide Carrier» «Tide Carrier» var et 262 meter langt lasteskip som i 2006 var det største enkeltkjøpet Eide Marine Services hadde gjort. Skipet bar navnet «Ernesto Che Guevara» da det ble bygd for sovjetisk fart ved Svartehavet i 1989.

Eide døpte om skipet til «Eide Carrier». Han planla å bygge om skipet slik at lasteplattformen kunne senkes ned i sjøen og løfte opp installasjoner.

Da bunnen falt ut av oljeindustrien, gjorde Georg Eide flere fremstøt for å få solgt skipet.

Det endte med at selskapet Julia Shipping kjøpte skipet. Selskapet var et av de største i businessen for opphogging og resirkulering av skip.

I høst er «Tide Carrier» kommet til hoggingen ved anlegget Sök Denizcilik som ligger i industriområdet Aliağa i Tyrkia. Dette er et verft som er godkjent for opphogging. Vis mer vg-expand-down

