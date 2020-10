Nye innreiseregler gir flere arbeidsuker i Norge: – Lenge å være borte fra familien

For tusener av utenlandske arbeidstagere betyr strengere karanteneregler at periodene i Norge blir lengre: – Det blir vanskelig, sier Rimants Jonkus (35) fra Latvia.

GRUNNARBEID: Raimonds Vits (39) og Rimants Jonkus (35) fra Latvia jobber for NRC Group med oppgradering av Storgata i Oslo. Vis mer byoutline Mattis Sandblad, VG

Hjemme i Liepaja ved Østersjøen har han kone og en datter på ni måneder.

– Om jeg skal jobbe i Norge ti uker i strekk, blir det lenge å være borte fra henne, sier latvieren som jobber med den store oppgraderingen av Storgata i Oslo.

Venter lengre strekk i Norge

Hver tredje anleggsarbeider på prosjektet til NRC Group pendler fra utlandet. Inntil nå har polakker gått seks uker på og to uker av og latviere vært 12 dager i Norge og ni hjemme.

Når skjerpede karantenebestemmelser trer i kraft natt til lørdag, vil ledelse og tillitsvalgte trolig bli enige om lengre strekk. De snakker om ti uker om gangen i Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte de nye tiltakene mandag.

Det nye er at utenlandske arbeidstagere fra «røde» EU-land som Polen ikke lenger får unntak fra karanteneplikten. Det betyr at de ikke kan begynne å jobbe før de har vært ti døgn i karantene.

De som kommer fra Estland og Latvia, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de har testet negativt etter ankomst til Norge, testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst og har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge.

– Vi hadde stålkontroll

Thomasz Zalewski (37) fra Gdansk i Polen, Raimonds Vits (39) fra Riga i Latvia og Rimants Jonkus regner med at de må være lenger om gangen i Norge.

– Men ti uker er lenge å være borte fra familien, sier tobarnsfaren Zalewski.

I dag bor de tre på brakkerigg på Fornebu. For å overholde nye bestemmelser, vil NRC leie små studioleiligheter i Oslo sentrum der de kan bo alene i karantenetiden.

– Vi hadde stålkontroll og et godt system for smittevern, sukker HMS-leder på NRCs prosjekt i Storgata Dorota Mazurkiewicz.

Hun tenker at det er useriøse aktører som har utløst strengere tiltak, fordi de ikke brydde seg.

SAVN: Rimants Jonkus har en ni måneder gammel datter hjemme i Latvia. Om arbeidsperiodene i Norge utvides til ti uker på grunn av nye karanteneregler, blir det lenge å være borte fra henne. Vis mer byoutline Mattis Sandblad, VG

Arbeidsgiverne: – Trist for de seriøse

Direktør i Norsk Industri Knut Sunde ville helst sett at smitteverntiltak skilte mellom seriøse bedrifter med systemer av høy kvalitet – og virksomheter som ikke har det.

Det er skips- og offshoreverft som har flest utlendinger. Arbeidsgiverforeningen viser til at de fleste av disse virksomhetene likevel ikke har smitteoppblomstring, men full kontroll.

– De synes nok det er litt trist å bli slått i hartkorn med andre bransjer og utlendinger som kommer snublende over grensen for å jobbe svart i Norge, sier direktør Sunde.

Han tror størst risiko er knyttet til håndverkere som drar fra flyplassen og rett på jobb:

– De går neppe i ti dagers karantene før fru Monsen skal få lagt parketten svart, sier Sunde.

Ap-Raymond: – Avhengig av god kontroll

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) tror også at verft og større byggeplasser med mye baltisk og polsk arbeidskraft har tiltak som kan hindre smittespredning.

– Men jeg er redd for at små firma det er mange av, ikke har den samme kontrollen. Det gjelder også håndverkere som jobber svart for private, sa byrådslederen mandag.

Han har etterlyst strengere tiltak mot importsmitte.

– Vi er avhengig av god kontroll på dem som beveger seg her nå og vite at de ikke er smittet, selv om de kommer fra land hvor smitten den siste tiden har vært eksplosiv, sier Johansen.

PENDLER: Thomasz Zalewski (37) fra Polen og Raimonds Vits (39) og Rimants Jonkus (35) fra Latvia er blant titusener av utlendinger som har sin arbeidsplass i Norge og pendler til hjemlandet. Vis mer byoutline Mattis Sandblad, VG

Mens industrien trolig sysselsetter under 5000 utlendinger, er hele 70.000 utenlandske arbeidstagere ansatte eller oppdragstagere i byggenæringen.

– Innstramming kan gi økte kostnader

Byggenæringens landsforening mener at de nye karantenebestemmelsene vil utfordre fremdriften på mange prosjekter og kan føre til økte kostnader.

– Dette er en krevende situasjon som bidrar til uforutsigbarhet for en ordrebasert næring, sier arbeidsgiverforeningens administrerende direktør Jon Sandnes.

Direktør for bemanningsbransjen i NHO Even Hagelien sier at bransjen har full forståelse for at alle må stå sammen i dugnaden for å hindre smittespredning.

– Men innstrammingene gjør det veldig mye vanskeligere å hente personell fra utlandet og vil skape utfordringer for bygg, deler av industrien og muligens også helsesektoren.

– Mindre attraktivt å jobbe i Norge

Konserndirektør i Adecco Erling Kornkveen tror utfordringene med ti dagers karantene først kommer til syne når juleferien hjemme med familien er tilbakelagt.

– Dessuten blir det mindre attraktivt for nye arbeids- og oppdragstagere å reise til Norge. Særlig når de kan jobbe i andre røde land i Europa og slippe karantene, sier Kornkveen.

KONTROLLERER: HMS-leder på NRCs prosjekt i Storgata Dorota Mazurkiewicz sammen med Leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn Lars Mamen. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgivere og fagforeninger som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet og dokumentere lovbrudd i byggebransjen.

Leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn Lars Mamen følger HMS-lederen i NRC Bygg og de tre østeuropeiske grunnarbeiderne ut i høstregnet i Storgata.

En ny teknisk kulvert og nye vann- og avløpsrør er snart begravd av pukk og grus. Senere kommer nytt dobbeltspor for trikken. Den nye hovedpulsåren åpner høsten 2021.

15–20 på byggeplassen er utlendinger. Mamen berømmer arbeidsgiveren NRC for å være et godt forbilde med gjennomtenkte rutiner for å stanse smittespredning.

– Useriøse bedrifter må følges opp

Han sier han kjenner mange useriøse bedrifter som tilbyr ansatte dårlige boforhold.

– Disse vil ikke etterleve coronatiltakene med karantene og enerom, dersom det ikke følges opp med kontroll, sier Fair Play Bygg-lederen.

Han sier at store, seriøse entreprenører og byggherrer må påse at underleverandører og bemanningsbyråer kan dokumentere at de følger smitteverntiltakene.

– Og det før de kommer inn på byggeplassen og utsetter andre for smitte, sier Mamen.

Rettelse: En tidligere versjon av saken skilte ikke mellom arbeidstagere fra Polen og de baltiske stater. Polakker er omfattet av innreisekarantene i arbeidstiden, mens arbeidsreisende fra Estland og Latvia er unntatt - dersom de har testet negativt etter ankomst til Norge, testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst og har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge. Dette ble klargjort i saken 29.10.20 klokken 09.48.