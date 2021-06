Rajas spillforbud kan stanse Brækhus og Carew

Idrettsprofiler og kjendiser har gjort god butikk av å fronte utenlandske bettingselskaper på norske TV-skjermer. Nå trues inntektskilden av kulturminister Abid Raja (V).

Abid Raja (i midten) vil forby profiler som John Carew og Cecilia Brækhus fra å medvirke i pengespillreklamer. Vis mer byoutline Tore Meek / Terje Pedersen / Terje Bendiksby / NTB

Rajas nye lovforslag gjør det nemlig forbudt å medvirke til reklamer for pengespill som ikke er tillatt i Norge.

– Dette omfatter også norske kjendiser som har en ambassadørrolle for utenlandske bettingselskaper, bekrefter Kulturdepartementet i en epost til E24.

Dermed trues gullkantende pengespillsavtaler for flere norske profiler.

Skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew er eksempelvis mangeårig ambassadør for ComeOn – mens Cecilia Brækhus for tiden er ambassadør for Betsson.

Solberg-regjeringen har i flere år forsøkt å kneble markedsføringen av utenlandske spillselskaper.

Raja: – En milepæl

Dagens lovverk gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett på pengespill i Norge, sammen med enkelte lotterier.

Men det har ikke stanset reklamer for en drøss av kasinoer og andre bettingselskaper fra å sendes på norske TV-skjermer.

I en fredagsnyhet som ble nær begravet av trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan, la Raja frem et forslag til ny pengespillov – som han beskriver som en «milepæl».

Kulturministeren sier han er «lei av utenlandske pengespillselskaper som ikke respekterer norsk lov».

Den nye loven forsøker å stramme grepet, ved å gjøre dagens forbudslinje «enda tydeligere», samtidig som Lotteritilsynet gis ny skyts til å «sanksjonere brudd på loven».

Og trusselen om sanksjoner retter seg altså både mot spillselskapene og profiler som samarbeider med dem.

Malta-selskap: – Blir ikke skremt

– Vi blir ikke skremt. Vi synes dette er en parodi, sier pressekontakt Stian Røsvik Bjørstad i spillselskapet ComeOn til E24 om lovforslaget.

Spillselskapet er registrert på Malta.

– Kulturminister Abid Raja har lenge forsøkt å hindre nordmenn både fra å spille pengespill og se reklamer for dem. Han vil ikke klare det nå heller, sier Bjørstad.

Han sier han «ikke kan se noe nytt» i lovforslaget, ettersom det viderefører et forbud som regjeringen mener allerede gjelder.

– Men sier de at forbudet nå gjøres tydeligere og truer med sanksjoner?

– Det norske myndigheter ikke sier, er at de mangler juristriksjon utenfor norske grenser. De er ikke opp til norske myndigheter å sanksjonere utenfor Norge.

– De sier markedsføringen er ulovlig selv om den sendes fra utlandet?

– De sier det, men de kan jo ikke bestemme det. Norsk lov gjelder ikke i utlandet.

Regjeringen har et annet syn på saken. Kulturdepartementet skriver til E24 at forbudet mot å markedsføre pengespill «gjelder også når markedsføringen sendes fra utlandet, så lenge den retter seg mot det norske markedet».

Spilleavhengighetsforbund ber om straff

Lill-Tove Bergmo er daglig leder i Spillavhengighet Norge, som lenge har kjempet imot utenlandske pengespill.

– Det norske forbudet har blitt omgått ved at man sender reklamene fra TV-kanaler i utlandet. Det har virket umulig å stoppe, sier hun til E24.

Hun liker regjeringens hardere linje – men frykter de nye lovparagrafene vil være lite verdt mot spillselskaper som uansett opplever at de kan ignorere dem uten følger.

– Å få vekk kasinoreklamer fra norske TV-skjermer vil være et stort bidrag i arbeidet mot spilleavhengighet. Men jeg tror det blir vanskelig ved mindre myndighetene nå setter av store ressurser til å sanksjonere mot selskapene, sier Bergmo.

Kulturministeren mener imidlertid regjeringens arbeid allerede bærer frukter.

– Utenlandske pengespillselskaper og deres betalingsformidlere trekker seg ut av det norske markedet, omsetningen deres går ned og reklamen når ikke lenger like lett fram. Dette er et direkte resultat av en målrettet og vellykket politikk på området, sier Raja i en uttalelse.

E24 har forsøkt å få en kommentar fra Cecilia Brækhus gjennom manager John A. Rein.

– Det er litt tidlig å uttale seg. Vi ser an utviklingen, skriver han i en epost.

John Carew har ikke besvart E24s henvendelser.