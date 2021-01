Kom med siste fly fra Polen: – Bekymret for jobbutsiktene

Adrian Obrzut og Lukasz Siewierski skal jobbe fire uker på gassanlegget på Melkøya, men først skal de i karantene. Hva som skjer neste turnusperiode, er høyst usikkert.

STRESS: Adrian Obrzut og Lukasz Siewierski kom med siste fly fra Polen. - Det som er stress med denne situasjonen er at det er så vanskelig å planlegge reisene i forkant, sier Siewierski. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Torsdag klokken 10:51 landet flight LO481 fra Warszawa på Oslo Lufthavn.

Dette var, ifølge Avinors nettsider, siste fly fra Polen før grensene i praksis stenges natt til fredag – et tiltak for å få bukt med importsmitten.

Stillasarbeiderne Adrian Obrzut og Lukasz Siewierski var blant passasjerene på flyet. De har i flere år jobbet turnusskift og pendlet mellom Norge og Polen.

– Jobben i Norge er viktig for meg og min økonomi, sier Obrzut.

Nå skal han og Siewierski i karantene i 10 dager på et hotell på Gardermoen. Deretter skal de jobbe fire uker på gassanlegget på Melkøya som brant i fjor høst.

Obrzut sier han er urolig for hvordan Norges reiserestriksjoner utvikler seg, både om han kan reise hjem til Polen og om han kan komme tilbake til Norge ved neste turnusperiode.

– Ja, jeg er bekymret. Alle tenker på dette.

Les også Regjeringen stopper pendlere på grensen: – Dramatiske konsekvenser for byggenæringen

Les på E24+ Fra Bellona til Røkke: – Det har vært en revolusjon

– Alle gjør det de kan

Lukasz Karandys skal også videre nord før han er fremme.

Polakkens endestasjon er Bardu, der han skal jobbe med utbygging av fibernettet i området. Men først blir det karantene i leiligheten han deler med én annen.

FLAKS: Lukasz Karandys bestilte billetten til dagens reise for tre uker siden. – Det var bare flaks at jeg kom med siste fly, sier han. Vis mer byoutline Terje Bringedal

– Opplever du at utenlandske arbeidere, og deres arbeidsgivere, tar pandemien seriøst?

– Uten tvil, svarer Karandys kontant.

Samme oppfatning har Adrian Obrzut og Lukasz Siewierski.

– Alle gjør det de kan for å bidra til å holde smitten nede. Vi bruker munnbind på jobb og overholder andre smittevernregler, sier Obrzut.

Les også Strammer inn innreisereglene: – Betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme inn til Norge

I siste liten

Mens disse tre etter planen skal tilbake til Polen igjen om noen uker, har Lukasz – som ikke ønsket å ha etternavnet på trykk – fått seg fast jobb som offshoreingeniør i Stavanger.

– Jeg skulle egentlig fly på søndag, men fikk booket om i siste liten da jeg hørte at grensene skulle stenge, sier han.

Han har jobbet i Norge før, men det er flere år siden. Inntil nylig arbeidet polakken i De forente arabiske emirater.

– Jeg sa opp den jobben for å komme hit. Først og fremst fordi Norge har et mye bedre sosialt sikkerhetsnett, sier Lukasz, som håper at hans gravide kone vil komme reisende etter.

SLIPPER KARANTENE: Lukasz hadde coronaviruset i fjor høst. Han slipper derfor innreisekarantene nå. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Strengeste regler siden mars

Det var under en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag kveld at statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde at grensene til Norge i praksis stenges.

Fra midnatt natt til fredag er det bare nordmenn og utlendinger som er bosatt i Norge som får komme inn i landet. Med noen unntak, blant annet utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner.

Flere har understreket at innstrammingen vil kunne få dramatiske konsekvenser for næringslivet. NHO-sjef Ole Erik Almlid var onsdag kveld tydelig på at både bedrifter og arbeidstagere vil slite om dette tar for lang tid.

– Dette kan få dramatiske konsekvenser for næringslivet hvis det varer. Hvis det blir begrenset til to uker, er de fleste bedriftene rede til å klare det, selv om dette får konsekvenser på kort sikt, sa han til E24 onsdag.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Solberg har imidlertid varslet at «vi må være forberedt på at vi kommer til å ha strengere innreiserestriksjoner en stund lengre enn de 14 dagene».

Les også Verftene om innreiseforbud: – Vil få konsekvenser ganske umiddelbart

Les også Stengte grenser kan ramme fiskeindustrien: – Vi krysser fingre og tær

Publisert: Publisert: 28. januar 2021 17:12