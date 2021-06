Voi-sjefen: Katastrofe for brukere av elsparkesykler

Sjefen for Voi synes det er positivt at Oslos byråd vil ha reguleringer for elsparkesykler, men mener taket på 8.000 sykler virker uforståelig.

Flere aktører kjemper om elsparkesykkel-markedet i Oslo. Nå vil byrådet har regulering og et forslag er sendt på høring. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

NTB

Mandag sendes byrådets forslag til forskrift for elsparkesykler ut på høring. Blant annet foreslås stans i utleie mellom 1 og 5 på natta alle ukedager, samt bruk av digitale soner hvor det enten blir forbudt å bruke syklene eller er begrensninger på hastighet.

– Det er positivt at byrådet endelig tar grep, men dersom forslaget blir stående, vil det være en katastrofe for hundretusenvis av dem som bruker elsparkesykkel, sier Christina Moe Gjerde, Voi-sjef i Norge, til NTB.

– Uforståelig tak

– Taket på 8.000 elsparkesykler virker uforståelig. Byrådet bør heller gjennom anbud begrense antall utleiere og stille krav til at elsparkesyklene er i bruk og ikke står stille. 50 prosent av Vois elsparkesykler blir brukt mer enn ti ganger om dagen, fortsetter Gjerde.

Hun mener tallet på sykler kan reduseres med en tredel uten at det går utover tilbudet – dersom «solide utleiere gjør jobben sin».

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), peker på at Oslo og flere andre kommuner har jobbet for å få mulighet til å regulere elsparkesyklene i flere år. Hun mener sparkesykkelkaos har skapt problemer for mange som bor i byen, spesielt eldre, rullestolbrukere og svaksynte.

Lovforslag åpner ikke for anbud

– Grunnen til at vi kommer med dette nå, er at det ligger et forslag til ny lov til behandling på Stortinget. Vi har ikke mulighet til å regulere før det er vedtatt, sier hun til NTB.

Berg mener at regulering er nødvendig fordi aktørene ikke har tatt nok ansvar selv, men anbud, som Voi-sjefen foreslår, åpnes det ikke for i lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget.

I forslaget heter det også at utleierne får ansvaret for å fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet. Dette gjelder om syklene er utenfor den tildelte sonen, som det etter planen skal være fire av.

Byrådet foreslår også at uteleierne skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter for administrasjon og tilrettelegging for utleie.

I tillegg må biler som brukes i driften, være utslippsfrie. Det kravet er foreslått å gjelde fra 1. april 2023.