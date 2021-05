Wizz Air skroter innenrikssatsingen i Norge

Det ungarske flyselskapet avvikler flytrafikken innenlands i Norge fra 14. juni, men opprettholder tilbudet med flyreiser utenlands.

GIR SEG I NORGE: Wizz Air etablerte innenrikssatsing i Norge i november i fjor. Nå skrotes den. Vis mer byoutline Andrew Boyers / Reuters

– Jeg kan bekrefte at Wizz Air vil stanse flyreiser i innenlandsmarkedet i Norge fra og med 14. juni, skriver kommunikasjonsdirektør Andras Rado i en e-post til E24 lørdag morgen.

– Beslutningen baserer seg på finansielle og kommersielle vurderinger. Selskapet flytter kapasitet til andre markeder, skriver Rado.

Fredag kveld stoppet Wizz Air muligheten for å bestille billetter innenlands i Norge. E24 har siden dette forsøkt å komme i kontakt med det ungarske flyselskapet for å få klarhet i årsaken til den plutselige stansen.

– De siste syv månedene har vist at det ikke er finansielt bærekraftig å flytte kapasitet til Norge på en kommersiell basis når alle andre flyselskaper får hjelp og derfor ikke opererer på markedsbetingelser. Derfor har Wizz Air besluttet å flytte kapasiteten til markeder hvor betingelsene ikke blir forvridd av proteksjonistiske interessenter og hvor reisende kan oppleve ekte konkurranse og lave billettpriser, fortsetter Rado.

Avinor: – Vil ikke påvirke tilgjengeligheten

Det ungarske flyselskapet beholder imidlertid den norske basen, og vil fortsette å fly passasjerer inn og ut av Norge.

Wizz Airs uttrekning fra Norge innebærer at det blir fire flyselskap igjen på det norske markedet, hvorav tre av disse flyr større flymaskiner. Det mener Avinor at ikke blir et problem.

– Det norske innenriksmarkedet ser ut til å få et godt tilbud fremover fra Norwegian, Sas og Flyr, så at Wizz Air slutter med dette vil derfor ikke påvirke tilgjengeligheten på innenlandsflygninger i Norge, sier kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulverud.

Det nye flyselskapet Flyr, som ble lansert samme dag som Wizz Air varslet sin satsing i Norge, har planer om å starte opp flyvninger i slutten av juni.

Omstridt etablering

Wizz Air startet opp med innenlandsflyvninger i Norge i november i fjor.

Etableringen har vært omstridt, blant annet på grunn av selskapets skepsis til fagforeninger.

Konflikten rundt fagforeninger kulminerte i at flere kommuner, fylkeskommuner og statseide Statnett ble varslet om søksmål fra Wizz Air etter det selskapet har ment er «ulovlig boikott». Saken mot Agder fylkeskommune skal etter planen opp i august. Det er ikke kjent hvorvidt flyselskapets uttrekning fra det norske markedet vil påvirke dette.

Den plutselige stansen kommer bare en drøy uke etter at Wizz Air-sjef Jozsef Varadi fortalte E24/iTromsø om møter med flere norske statsråder.

– Jeg fortalte deres statsråder at Wizz Air er i Norge for å være en strukturell aktør i markedet. Jeg er svært positiv. Vi tror produktet vi bringer til det norske markedet er etterspurt av norske kunder, sa Varadi om samtalene som skjedde under den betente boikottstriden.

På møte la Varadi frem planer om at Wizz Air vil tredoble flytrafikken til, fra, og i Norge fra to millioner passasjerer i 2019 til over seks millioner passasjerer i 2023.

– Vårt nettverk av flyruter gir en betydelig mulighet for turisme i Norge. Vi ser interesse i Øst- og Vest-Europa for å reise til Norge. Det er også interesse for innenlandsk turisme i landet, sa Varadi.

