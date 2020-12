Oppkjøpsfondet EQT varsler bud på Torghatten

Budet verdsetter Torghatten til rundt 8,6 milliarder kroner. Styret er enstemmig enige om å anbefale budet fra EQT.

Brynjar Forbergskog er styreleder i Torghatten. Nå kan selskapet blir solgt.

Oppkjøpsfondet EQT varsler at det vil kjøpe alle utestående aksjer i transportkonsernet Torghatten. Det kommer frem i pressemeldinger fra EQT og Torghatten onsdag morgen.

EQT vil betale 175 kroner per aksje for Torghatten, utenom luftfartssegmentet, der Widerøe ligger.

Budet verdsetter Torghatten den totale egenkapitalen til 8,58 milliarder kroner.

Styret i Torghatten har enstemmig vedtatt å anbefale budet fra EQT.

Går ut av Widerøe

I forbindelse med budet er det bestemt at Widerøe skal fisjoneres ut av Torghatten.

Eierskapet skal likevel være hos de samme aksjonærene som i dag, men andelene vil være i et nytt holdingselskap med navnet Flyco. Holdingselskapet vil eie 66 prosent av Widerøe, ifølge en pressemelding fra flyselskapet.

Utdelingen av aksjene til de eksisterende aksjonærene skal skje før eller i forbindelse med budet, opplyser Torghatten. De skal motta én aksje i Flyco for hver aksje de eier i Torghatten. Hver aksje i Flyco verdsettes til 17 kroner ved utdelingen.

– Flybransjen står midt oppi den største krisen i nyere historie. Det er derfor svært tilfredsstillende at dagens eiere fortsetter på eiersiden og ønsker å fortsette satsningen på Norges eneste heleide, norske flyselskap, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen i en uttalelse.

– Dagens Torghatten-aksjonærer sikrer sammen med Fjord 1’s 34 prosent eierandel et stabilt Norsk eierskap i Widerøe. Dette er en stor fordel for konsernet som helhet og gjør oss trygge på at vi skal få fortsette å utvikle selskapet, sier Nilsen

