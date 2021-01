Bedriften hans har kjøpt «konkursforsikring»: – Det er en skummel tid

Frykt for pandemien har sørget for en kraftig økning av norske bedrifter som tegner «konkursforsikring» hos Euler Hermes. I år tror den internasjonale gigantens tallknusere på 30 prosent flere konkurser enn i fjor.

SIKRER SEG: Aclima-sjef Hans Petter Jacobsen sier han er glad for at bedriften tegnet kredittforsikring rett før pandemien kom til Norge i fjor. Vis mer byoutline Nikolaj Blegvad

– Vi har tegnet en generell kredittforsikring som dekker alt vi har av utestående. Det gjør at vi ikke trenger å være så forsiktige med salg, sier Hans Petter Jacobsen, daglig leder for tekstilprodusenten Aclima.

Den norskeide familiebedriften utvikler og produserer klær i ull, først og fremst undertøy. På kundelisten står omtrent 300 norske forhandlere. I fjor omsatte selskapet for rundt 150 millioner kroner.

Like før Norge ble rammet av coronaviruset for første gang, tegnet Aclima forsikring hos Euler Hermes. Konkursen i Gresvig og bransjesnakk om massive varelagersalg gjorde at Jacobsen stålsatte seg for et tøft 2020.

Og 2020 ble tøft, riktignok på en annen måte enn han hadde sett for seg.

– Da pandemien kom var vi veldig glad for at vi hadde forsikringen. Den gjør at vi ikke kan tape så mye på fordringene våre.

300 KUNDER: Aclima selger klær til flere hundre forhandlere og nådde i fjor en omsetning på 150 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Drammen. Vis mer byoutline Nikolaj Blegvad

Økning på 50 prosent

Administrerende direktør John Justad i Euler Hermes Norge forteller at å forsikre seg mot uteblitt betaling og kunder som går konkurs historisk ikke har vært vanlig i Norge.

– Bedrifter forsikrer stort sett alt sønder og sammen, men ikke inntektene som de skal leve av. Kulturen i Norge er at vi baserer oss mye på tillit, men en kunde kan gå konkurs selv om du har kjent ham i 25 år, og det kan komme overraskende på, sier han.

Rundt 1.000–1.500 norske selskaper har kredittforsikring i dag, estimerer selskapet. Ifølge Justad ser stadig flere nå verdien av produktet.

– Antall solgte poliser økte med 50 prosent i fjor. Det var dager i mars da det ikke var nok timer i døgnet til å behandle alle forespørslene.

Euler Hermes Norge-sjef John Justad. Vis mer byoutline Euler Hermes

Beskyttes av avtale med staten

En kredittforsikring sørger for at den forsikrede ikke taper mer enn egenandelen, som på det laveste er på 10 prosent hos Euler Hermes, dersom en kunde går konkurs eller av andre grunner ikke betaler for seg.

– Vi lever av å ta over bedrifters risiko for at salg av deres produkter ikke blir betalt, forklarer John Justad.

At Euler Hermes kan fortsette å gi forsikring, til tross for usikre tider, skal regjeringen ha æren for, sier han. Frem til sommeren tar staten på seg 90 prosent av alle deres tap.

– Det gjør at vi kan beskytte norske bedrifter i mye større grad enn vi ellers kunne gjort.

Fakta om Euler Hermes Verdens største kredittforsikringsselskap, foran Atradius og Coface.

Hadde en omsetning på 2.700 milliarder euro i 2018.

Mottar ca. 21.700 kredittsøknader hver dag, verden rundt.

Eies av den tyske finansgiganten Allianz.

Får ifølge Euler Hermes Norge-sjefen noen tusen søknader i måneden i Norge. Vis mer vg-expand-down

11.400 konkurser neste to år

Justad forsøker ikke å skjule at konkursforsikringen kan være relativt kostbar. Det en bedrift må vurdere er derfor hva slags risiko den løper i det daglige og hvor store problemer med kontantstrømmen den kan tåle.

Enn så lenge har ikke coronakrisen bitt skikkelig fra seg på bedriftsnivå. I fjor falt antallet konkurser sammenlignet med året før.

Spørsmålet er hvordan 2021 blir. Flere har pekt på tilbakebetaling av skatter og avgifter fra april som et tidspunkt der flere vil gå over ende. Euler Hermes Norge støtter den analysen.

– Samtidig virker det som at bedriftene er blitt mer komfortable etter alle «ulv, ulv»-ropene om konkursras. Jeg er ikke helt sikker på at selskapene der ute deler bekymringen vår, sier Justad.

Forsikringsgigantens internasjonale tallknusere lager jevnlig risikorapporter i samarbeid med morselskapet Allianz. I den ferskeste utgaven av «Vaccine Economics», fra slutten av desember, beregnes antall konkurser i Norge til 5.500 i år og 5.900 til neste år.

Det tilsvarer hopp på henholdsvis 30 og 40 prosent fra de 4.200 konkursåpninger som Brønnøysundregistrene registrerte i fjor.

STATLIG ORDNING: At Aclima og andre norske bedrifter kan få kredittforsikring under pandemien, er ifølge Euler Hermes Norge-sjefen takket være regjeringens tiltak. Staten påtar seg 90 prosent av all risiko. Vis mer byoutline Nikolaj Blegvad

Analysen forutsetter at støttetiltak fases ut, slik at både selskaper som ikke var levedyktige før covid-19 og de som har gått på store tap som følge av pandemien, går over ende.

Store regninger

Aclima-sjef Hans Petter Jacobsen forteller at han heldigvis ikke har hatt bruk for kredittforsikringen ennå. Sportsbransjen, som tekstilprodusenten først og fremst leverer til, ble snarere en coronavinner i fjor.

– Er det tegn til sene og dårlige betalere nå?

– Det ser overraskende lyst ut, men samtidig er vi inne i en skummel tid. Folk sitter med årsoppgjørene sine og vi vet at det er store regninger som skal betales rundt omkring. Jeg håper bedrifters omsetning har økt og at inntjeningen er bra.

– Hvor viktig er det for dere å kunne gi kreditt til kunder?

– Det er helt essensielt. Det er ytterst få bedrifter som ikke er avhengig av det for å ha en jevn vareflyt.

