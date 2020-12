Hver femte drosjesjåfør har mistet jobben i 2020

Over 3.000 drosjesjåfører har mistet jobben i år. Sammen med ansatte i klesbutikker, og hotell- og restaurantpersonell, har taxinæringen hatt størst nedgang.

Drosjenæringen er en av de næringene som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Over 3.000 sjåfører har mistet jobben i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Ifølge tall analyseselskapet Enin har hentet inn, har 3.103 drosjesjåfører mistet jobben i 2020. Det medfører at nesten hver femte taxisjåfør har gitt opp å jobbe i transportnæringen, skriver Dagens Næringsliv.

– Det kommer jo indikasjoner på at antallet ansatte går ned i flere bransjer, men at tallene er så store på så kort tid ble jeg veldig overrasket over. Selv med støtteordninger og permitteringer er flere næringer allerede ned med over 30 prosent, sier kommersiell direktør Linda Jensen i Enin.

Hun viser blant annet til bemanningen innenfor kongresser og messer, med en nedgang i antall ansatte på 38 prosent, og yrker som er knyttet til underholdningsvirksomhet, med minus 36 prosent. Klesbutikkene har redusert bemanningen med 12 prosent.

Målt i bemanning er hotell- og restaurantbransjen hardest rammet med en samlet reduksjon på 25.000 sysselsatte.

– Fastlandsindustrien har mistet 80.000 arbeidsplasser fra tredje kvartal i 2019 til tredje kvartal 2020. Alle disse jobbene har gått tapt i privat sektor, sier sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Han tror imidlertid at 2021 blir langt bedre enn 2020 og at det i løpet av sommeren vil normaliseres igjen når flere enn førsteprioriterte også får vaksine.

Publisert: Publisert: 31. desember 2020 07:45