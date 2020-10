Analytiker tror Wizz Air vil presse SAS og Norwegian: – Kommer på et forferdelig tidspunkt

Både SAS og Norwegian vil merke press på billettprisene samtidig som selskapene står midt i en dyp krise, ifølge flyanalytiker Jacob Pedersen.

«Wizz Airs ekspansjon er ikke et definitivt nådestøt for SAS, men den kommer på et forferdelig tidspunkt», skriver flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank i et notat.

Den ungarske lavprisgiganten varsler tirsdag en satsing på norske innenriksruter.

Det skjer samtidig som luftfarten står midt i en dyp krise. Pedersen tror Wizz Air vil presse billettprisene og senke fortjenesten for aktørene som allerede er i markedet – nemlig SAS og Norwegian.

Wizz Air skal starte de nye flygingene allerede 5. november. Litt lenger frem ligger det an til at enda et selskap kan melde seg på i konkurransen.

Investor og flyarving Erik G. Braathen har samlet kjente navn fra flybransjen for å starte et nytt flyselskap, som skal være i luften i Norge før sommeren 2021.

Wizz Air satser på norske innenriksruter Wizz Air skal nå etablere seg med en base med to fly i starten på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Derfra vil de fly ruter til Bergen fire ganger daglig, til Tromsø fire ganger daglig og til Trondheim to ganger daglig.

Flyene skal begynne å fly fra 5. november og selskapet hevder de vil bli det tredje største selskapet på Oslo/Torp-markedet.

Billettprisene vil starte på 199 kroner, melder selskapet. Vis mer vg-expand-down

Venter press på billettprisene

Pedersen peker på at de to selskapene som i dag dominerer det norske markedet står i en vanskelig situasjon.

Norwegian har varslet at selskapet trenger påfyll av mer kapital for å overleve. SAS er også hardt rammet av krisen, men har nylig sikret seg en redningspakke som ifølge analytikeren vil holde selskapet i live i inntil to år.

«Trafikken i SAS sine markeder har implodert og gjenreisningen av reiselysten ser ut til å bli en langdryg affære», skriver han.

Pedersen tror SAS sitt viktige marked for forretningsreisende har tatt «varig skade» i kjølvannet av coronaviruset, og at selskapet i fremtiden vil måtte snu seg mot markedet for fritidsreisende.

«Nå blander Wizz Air seg for alvor inn i kampen – og utfallet blir utvilsomt et tøffere press på billettprisene».

Sydbank Vis mer byoutline FOLGER LUFTFARTEN: Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

– Supereffektive

NHH-professor og flyekspert Frode Steen påpeker at Wizz Air allerede har erfaring i Norge. Selskapet har fløyet en rekke ruter til Norge siden 2006.

– Kostnadsmessig er de supereffektive. Det er ikke godt nytt for de to som er der fra før, sier han.

Steen sier det var ventet at flere aktører ville melde seg på i det norske markedet. Han viser blant annet til at nordmenn vanligvis flyr mye, som gjør markedet interessant.

– Norge er et spennende marked. Det har vi visst lenge.

Wizz Air-ekspansjonen kommer til tross for at coronakrisen har gitt en kollaps i flytrafikken.

– Det er ikke et tidspunkt det er lett å tenke seg at man skal tjene penger på luftfart. Men på en annen side tenker disse selskapene lenger fremover, sier Steen.

Går for trafikkmaskiner

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på at Wizz Air har en sterk finansiell posisjon, med halvannen milliard euro på bok.

– Om det går noen kroner ut for å posisjonere selskapet i Norge, gjør ikke det så mye, sier han.

Elnæs kaller ekspansjonen en «syretest» på om de reisende vil la seg lokke av lave priser.

– Wizz Air bruker prisdynamikk for å drive markedet. De vil holde et lavt prisnivå og utfordre selskapene på det.

– Hvis de treffer på det er det grunnlag for suksess, sier Elnæs.

Rutene Wizz Air sier de vil satse på, fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø, er ruter med mye trafikk, påpeker han.

– Rutene er de med høyest trafikkvolum i Norge. De går for rutene hvor de vet det er volum. Det er også et visst volum på de rutene nå under Covid-19.

Tidspunktet for det ungarske flyselskapets inntreden er ikke tilfeldig, mener Pedersen i danske Sydbank.

«Ekspansjonen understreker dessuten at de sterke flyselskapene forsøker å utnytte de svake selskapenes finansielle problemer til å vinne markedsandeler – og om mulig drive ut i konkurs», skriver han.

Pedersen kaller satsingen et «skolebokeksempel» på hva som venter i tiden fremover, nemlig «en tøffere konkurranse om færre reisende».