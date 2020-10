Politikere i Berlin kapret tre boligbygg foran nesen på Tollefsen

Heimstaden nektet å skrive under på avtaler der de forpliktet seg til boligsosialt eierskap. Dermed tok lokale myndigheter i Berlin eiendommene på forkjøpsrett. Nå varsler politikere kamp om flere av de 3.900 andre leilighetene som boliggiganten nylig har kjøpt.

MOT HEIMSTADEN: Den venstreorienterte politikeren Wenke Christoph, som er statssekretær for bolig i senatet i Berlin, er positiv til at to ulike bydeler har tatt tre boligbygg fra Heimstaden på forkjøpsrett. Her fra en demonstrasjon i starten av oktober. Vis mer byoutline Katina Schubert

Publisert: Publisert: 25. oktober 2020 07:58

Ivar Tollefsen-eide Heimstaden gikk på en smell i Berlin denne uken. Tirsdag besluttet lokale myndigheter i to ulike bydeler å benytte seg av en forkjøpsrett som det offentlige har i enkelte verneområder.

På den måten klarte lokalpolitikerne å forhindre at det svenskregistrerte selskapet Heimstaden Bostad får overta tre boligbygg i den tyske hovedstaden.

– Vi må bruke alle virkemidler vi har for å sikre rimelige boliger. Dette er den eneste måten vi kan sørge for at mennesker med gjennomsnittlig inntekt har råd til å bo i sentrale strøk, påpeker Florian Schmidt, byråd for bygging og anleggsledelse i Friedrichshain-Kreuzberg.

De Grønne-politikeren har vært blant de mest lydhøre tilhengerne av Heimstaden-kritiske aksjoner og holdt tidligere i oktober en tale under en gate-demonstrasjon rettet mot eiendomsgiganten.

I BRESJEN: På Twitter omtaler Florian Schmidt seg selv som aktivist. Han er sterkt imot Heimstadens oppkjøp i Berlin. Partiet hans, De Grønne, har politisk makt i bydelen Friedrichshain-Kreuzberg. Vis mer byoutline Marcelina Wellmer

Forkjøpsretten Med forkjøpsrett kan distriktene gripe inn mot salg av eiendommer som ligger i verneområder.

I disse mer enn 60 bevaringsområdene i Berlin kan myndighetene i samarbeid med statseide boligselskaper ta over eiendommer som er i ferd med å bli solgt dersom den nye kjøperen nekter å skrive under på en begrensende avtale.

I denne avtalen binder kjøperen seg til boligsosiale forpliktelser.

Det kan for eksempel være en klausul som hindrer eiendommen å bli solgt ut fra utleiemarkedet i løpet av de neste 20 årene, eller at det blir foretatt påkostede renoveringer. Vis mer vg-expand-down

Sender advarsel til Heimstaden

Det er politikere fra De Grønne og De venstreorienterte (Die Linke) som nå har satt foten ned for den norske eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen.

Wenke Christoph, statssekretær for bolig i senatet i Berlin, støtter beslutningen til politikerne i bydelene Friedrichshain-Kreuzberg og Neukölln.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe for ordninger som beskytter leietagere, deriblant avtaler som forhindrer at utleieleiligheter blir gjort om til sameier. Heimstaden bør legge merke til denne handlekraften og reagere med økt samarbeidsvilje, sier hun i en melding.

Les på E24+ Ivar Tollefsens Heimstaden: Derfor vil de erobre det tyske boligmarkedet

EIENDOMSMILLIARDÆR: Heimstaden-eier Ivar Tollefsen. Vis mer byoutline Lasse Åkerström / Heimstaden

Heimstaden kunne unngått at eiendommene ble tatt på forkjøpsrett dersom de forpliktet seg til enkelte boligsosiale begrensninger. Det mest betydningsfulle av disse er en klausul som nekter huseier å konvertere utleieleiligheter til boligsameier.

Heimstaden ønsket imidlertid ikke å skrive under på slike avtaler. Det bidro til at de kritiske stemmene aldri klarte å føle seg trygge på at boliggigantens oppkjøp ikke vil gå ut over leietagerne – til tross for at Heimstaden har uttalt at de ikke planlegger kjappe videresalg eller andre store endringer.

– Heimstaden sier at de er langsiktige og at de ønsker å være en fornuftig utleier. Men hvis de virkelig er så vennlige, hvorfor signerer de ikke bare avtalen? spør Jochen Biedermann retorisk overfor den venstrevridde avisen Taz.

De Grønne-politikeren er leder for avdelingen for byutvikling i Neukölln.

Heimstaden Svensk eiendomsselskap, der norske Ivar Tollefsen er desidert største eier gjennom selskapet sitt Fredensborg.

Grunnlagt i 1998. Ble kjøpt opp av norske Fredensborg i 2005.

I 2013 blir Heimstaden Bostad etablert, et selskap Fredensborg eier sammen med de svenske pensjonsselskapene Alecta, Ericsson og Sandvik.

I 2015 investerer de for første gang i Danmark.

I 2017 ekspanderer de til Norge, ved å kjøpe eiendommer fra Fredensborg.

I 2019 ekspanderer de til Nederland, ved å kjøpe en rekke eiendommer fra Heimstaden. De kjøper også en eiendomsportefølje i Tyskland.

I 2020 ble de en av de største eiendomseierne i Tsjekkia, etter et storkjøp i regionen Ostrava. Vis mer vg-expand-down

En milliard euro i tyske leiligheter

Berlin var en gang kjent for sine lave husleie, men det siste tiåret har prisene mer enn fordoblet seg. For å stoppe utviklingen innførte Berlin i februar i år et pristak. De neste fem årene skal leieprisene være frosset på nivået fra juni 2019.

Likevel har Ivar Tollefsen besluttet å gå tungt inn i det tyske markedet. Gjennom 2020 har eiendomsbaronen gått fra å eie knapt noe i Tyskland til å ha 5.500 leiligheter i Berlin i porteføljen.

Heimstaden har nå brukt omtrent en milliard euro i den tyske hovedstaden fordelt på ulike avtaler.

EKSPANDERER: Finansdirektør Arve Regland i Fredensborg AS (t.v.) og administrerende direktør Patrik Hall i svenske Heimstaden AB. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Det er den siste som er den mest omfattende. I det som sannsynligvis er den største avtalen i det tyske boligmarkedet i år, har Heimstaden Bostad lagt 830 millioner euro på bordet for rundt 3900 leiligheter fordelt på 130 eiendommer.

Spørsmålet er hva det betyr for denne gigantavtalen at lokale myndigheter nå har snytt Heimstaden for tre av eiendommene.

Hvis politikerne i Berlin ønsker å benytte seg av forkjøpsretten for flere eiendommer, har de nemlig to måneder på seg fra avtaleinngåelse. De Grønne-politiker Jochen Biedermann er klar på at han ønsker å fortsette kampen mot Heimstaden.

– Vi vil kjempe for hvert av de 27 andre husene i Neukölln som Heimstaden ønsker å kjøpe, sier han til Taz.

Les på E24+ Ivar Tollefsens metode: Slik bygde han et europeisk eiendomsimperium

Tror berlinernes oppfatning vil endres

Christian Dreyer, kommunikasjonssjef i Fredensborg og Heimstaden, forteller at de gjerne skulle overtatt de tre eiendommene, men at de ikke ser noen ulempe ved at det offentlige har forkjøpsrett i forbindelse med et eierskifte.

– Dette er ingen stor inngripen og en fin mulighet for det offentlige dersom man ønsker å skaffe boliger generelt eller for særskilte formål, skriver han i en e-post.

– Hvordan opplever dere motstanden i Berlin?

– At man lokalt er nysgjerrige på hvem vi er forstår jeg godt – vår historie i Berlin er relativt kort. La oss oppsummere om noen år – jeg blir forbauset, og litt skuffet, om ikke Berlins politikere fremhever oss som en positiv og særs langsiktig eier av bolig.

AVDRAMATISERER: Christian Dreyer vil være overrasket om ikke Berlins politikere ser med mildere øyne på dem om noen år. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

– Hva betyr dette for planene deres i Berlin? Kommer dere til å gjøre noe annerledes fremover med tanke på avtalen som inkluderer 3.900 leiligheter?

– Det er mulig at vi vil signere erklæringer et godt stykke på vei slik politikerne ønsker. Vi har en løpende dialog med politikere og administrasjon i Berlin.

I e-posten fra Dreyer fant E24 ikke noe svar på vårt spørsmål om hvorfor Heimstaden ikke signerte slike erklæringer for de tre boligbyggene som nå er tatt på forkjøpsrett, så vi spurte på nytt.

– Mener jeg svarte på det. Vi har en løpende og god dialog med politikere og administrasjon i Berlin for å finne en løsning som er til det beste for leietagerne, oss som selskap og byen som helhet.

Les på E24+ Et innblikk i Ivar Tollefsens nye stjernelag

PROTESTER: Ivar Tollefsen ønskes ikke velkommen av alle berlinere. Vis mer byoutline 65organize

Samlet 290 beboere

Berlins boligpolitiske aktivister fikk kanskje en liten seier denne uken, men også de er klar på at kampen ikke er over.

Onsdag ble det arrangert et nettmøte for alle leietagere i de 130 boligbyggene som inngikk gigantavtalen fra september. 290 personer deltok.

– Vi som initiativtagere og aktivister har som mål å bygge opp et stort nettverk bestående av alle leietagerne i alle husene som Heimstaden har kjøpt. Slik vil vi vise at folket i Berlin står sammen i solidaritet mot mulig leieprishopp, utkastelse og gentrifisering, sier Fabian Steinecke i Initiativenforum Stadtpolitik Berlin, som var med på å arrangere møtet.

Sammen med andre lignende grupperinger planlegger Steinecke nå flere møter fremover, for deretter å legge press på politikerne i de respektive bydelene.

– Only together we can stop Heimstaden! heter det i en felles e-post som gikk ut til alle som deltok på nettmøtet.