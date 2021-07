Leier ut feriebolig på fire hjul: – Vi hadde aldri sett for oss at det skulle bli så populært

Da Ingrid og Karsten ved en tilfeldighet kjøpte «Harry», var de uvitende om at det skulle bli starten på en helt unik bedrift. Tre år senere vil gründerne leve av virksomheten – og jobbe kun seks måneder i året.

Karsten, en av de to gründerne bak Lofoten Vanlife, hadde aldri forventet at kassebilene skulle bli så populære. Vis mer byoutline Hans Jørgen Myrvang Ro

Ronja, Doffen, Kaja, og Willy. Det høres kanskje ut som en vennegjeng, men er snarere noen av kassebilene som utgjør egenkapitalen til Lofoten Vanlife, som holder til på Svolvær.

Retro-bilene, som Lofoten Vanlife leier ut for 1600 kroner døgnet, er av typen Volkswagen T3, også kjent som Caravelle. Bilene er lakkert i spreke pastellfarger, rommer tre til fire personer, og er ikke minst «insta-vennlige», som Ingrid påpeker.

De er også særdeles populære. I sommer er Lofoten Vanlife fullbooket.

Slik ser en av kassebilene ut på innsiden. Karsten og Ingrid legger mye arbeid i å gjøre kassebilene så fine som mulig. Vis mer byoutline Hans Jørgen Myrvang Ro

– På retro-camping er vi størst i Norge, sier Karsten til E24.

På kort tid har Lofoten Vanlife gått fra null til 18 Caraveller. Når Lofoten Vanlife blir ferdig med startfasen, vil både Ingrid og Karsten leve av å jobbe med bedriften halve året og ha fri resten av året.

– Det var et kjempemarked

Man må ikke lenger tilbake enn til 2018, før Karsten og Ingrid hverken eide kassebiler eller hadde tenkt på å starte en bedrift. Og historien om Lofoten Vanlife begynte altså med det litt tilfeldige kjøpet av Harry.

– Vi ønsket å reise rundt i Lofoten, og der er det ikke så lett å komme seg rundt uten bil, så vi fikk lyst på en bobil. Vi begynte å lete på nett og endte opp med å kjøpe en Caravelle, forteller Karsten til E24.

– Den fikk navnet Harry, sier Ingrid.

Ingrid, en av de to gründerne bak Lofoten Vanlife, på fjelltur med en av kassebilene. Vis mer byoutline Privat

Karsten og Ingrid pusset opp bilen og la et skikkelig arbeid i å gjøre Harry så stilig som mulig. Det fikk raskt utilsiktede konsekvenser.

– Vi skjønte fort at den kom til å stå mye stille, så vi tenkte at vi kunne leie den ut til familie og venner, og så ble den veldig populær. Da opprettet vi en Airbnb-konto og Instagram-konto, forteller Ingrid.

– Siden da har vi bare fulgt etterspørselen, fortsetter hun.

Da Karsten og Ingrid opprettet nettsiden «Lofoten Vanlife» i 2019, ett år senere, hadde de allerede utvidet til 4 biler, sier Karsten.

– Det var aldri tanken at det skulle bli en bedrift ut av det, men vi skjønte fort at vi hadde truffet et litt uhamret spikerhode. Det var et kjempemarked.

Det har etter hvert blitt mange kassebiler å holde styr på. Bilene oppbevares i en stor hall på 450 kvadratmeter. Vis mer byoutline Hans Jørgen Myrvang Ro

Nå har Vanlife eget verksted og mekaniker, en hall på 450 kvadratmeter hvor de oppbevarer 18 Caraveller til utleie. Målet er 20.

– Planen var egentlig å bli ferdig med oppstartsfasen i år, men det måtte vi utsette som følge av corona. Nå satser vi på å være ferdig ekspandert i løpet av neste år, konstaterer Karsten.

Jobber opptil 15 timer om dagen

Ingrid og Karsten stortrives med å drive Lofoten Vanlife, som de omtaler som en drøm som går i oppfyllelse. At retro-bilene ble populære så raskt kom overraskende på begge.

– Vi hadde aldri sett for oss at det skulle bli så populært. Men interessen har vært helt enorm. Det har gått over all forventning, sier Ingrid.

De lange arbeidsdagene på opptil 15 timer i høysesongen, med administrativt arbeid og vedlikehold av bilene, syntes de er verdt det.

Karsten og mekanikeren, som har en særskilt interesse for bilmodellen Volkswagen T3, jobber iherdig for å få kassebilene klare til nye gjester. Vis mer byoutline Hans Jørgen Myrvang Ro

– Det er utrolig gøy å møte så mange hyggelige og glade mennesker. Folk har endelig fått ferie, og er klare for å nyte Lofoten. Stemningen smitter lett over, sier en strålende blid Karsten.

Karsten og Ingrid, gründerne bak suksessen, har også funnet en passende fordeling av arbeidsoppgavene.

– Jeg står for det kreative og estetiske. Karsten fokuserer mest på det tekniske, forteller Ingrid.

Mistet 40 prosent av omsetningen

Men til tross for at utleien av Caravellene går så det suser, har ikke Lofoten Vanlife vært noen gullgruve så langt. I år går selskapet i minus, som følge av store investeringer i verksted, lakkering og nytt utstyr til bilene, i tillegg til pandemien.

– I 2021 går vi i minus. Ellers har vi gått i null de andre årene, konstaterer Karsten.

Han anslår at Lofoten Vanlife ender med en omsetning på 2 millioner, og går i minus med mellom en halv og en million i 2021. Tapet finansierer de med lån i banken.

Naturen i Svolvær og Lofoten trekker vanligvis til seg mange utenlandske turister, men corona-pandemien satte en midlertidig brems på turismen. Vis mer byoutline Hans Jørgen Myrvang Ro

Pandemien har vært en real påkjenning for den relativt ferske bedriften. Vanligvis er retro-bilene deres populære blant både franskmenn, tyskere, spanjoler, italienere, amerikanere og ikke minst dansker.

– I 2019 var to av fem gjester utenlandske turister. Det har vært tøft å plutselig miste 40 prosent av omsetningen.

– På sommeren har vi fortsatt 100 prosent belegg, men det er på høsten og våren vi merker det. Det er da utlendingene vanligvis kommer.

Forventer dobling av gjester

Gründerne er imidlertid overbevist om at det er lysere tider i vente. I år regner de med å ha 1000 gjester innom. Neste sommer forventer de det dobbelte.

– Når pandemien slipper taket og vi er ferdig med å utvide virksomheten, tror jeg omsetningen kan havne et sted mellom 3–5 millioner, og at rundt 50 prosent blir overskudd, sier Karsten, som understreker at tallene er usikre.

Etterspørselen står det i hvert fall ikke på. Karsten og Ingrid stopper ekspansjonen av virksomheten på 20 kassebiler, fordi de ikke greier å håndtere flere alene.