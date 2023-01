Norge inviteres med i europeisk batterisatsing: – EØS-avtalen er ikke tilstrekkelig

Til nå har Norge stått utenfor EUs subsidieordning for batteriindustri. I 2024 kan vi komme med, og Næringsministeren ber industrien melde interesse.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har jobbet med å få Norge med i EUs batterisatsing siden han kom i regjering. Nå åpner Tyskland for norsk medlemskap.

EU har to såkalte «IPCEI»-er, eller «Viktige prosjekter av felles europeisk interesse», på batteriteknologi.

IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innenfor visse satsingsområder, og statene får anledning til å fravike de ordinære reglene om statsstøtte.

Kort sagt: De gir anledning til å gi langt mer subsidier til enkelte prosjekter. I dag er Norge med i én IPCEI, denne på hydrogen.

Nå har Tyskland invitert Norge til å være med i én av to batteri-IPCEI-er: IPCEI European Battery Innovation (EuBatIn).

– Dette vil jeg si er et gjennombrudd. Helt fra vi kom i regjering har vi jobbet med å få dette på plass, og for å være helt ærlig så har stemningen og interessen fra EU vært heller lunken, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Han tror den lunkne stemningen dreier seg om at Norgeikke var med fra starten i IPCEI EuBatIn, og at det ikke har vært stemning for å slippe inn flere land to år etter at initiativet startet opp.

– Men så kom det altså en e-post fra Tysklands næringsdepartement om å være med på dette initiativet. Det at vi ikke har vært med i IPCEI på batterier gjør at vi er begrenset av det ordinære statsstøtteregelverket, og at Norge har mindre handlingsrom enn andre. Det at tyskerne og derfor også EU nå åpner døren for oss tror vi har sammenheng med den brede dialogen vi har hatt om grønn omstilling med både Berlin og Brussel, sier Vestre.

Krevende prosess

For å være med i IPCEI-en må norske aktører legge frem konkrete prosjekter de ønsker å få med i ordningen, og disse må godkjennes av initiativet. For at prosjektene skal være aktuelle for støtte, må de oppfylle kriterier om å bringe noe nytt til batteriindustrien og batterisamarbeidet.

Næringsministeren forteller at det kan bli en lang og krevende prosess frem mot medlemskap i batteri-IPCEI-en, men at det kan komme på plass til 2024.

Prosessen starter med at Innovasjon Norge får i oppdrag å kartlegge interessen for deltagelse blant norske aktører som driver innenfor batteriverdikjeden.

– Først når vi har sett interessen, vil Norge ta en formell beslutning om vi vil delta eller ikke. Dette er store og kostbare prosjekter, og offentlig finansiering gjennom norsk deltagelse er del av denne vurderingen, sier Vestre.

En eventuell deltagelse vil bli del av budsjettforhandlingene for 2024, dersom interessen fra næringen er til stede. Vestre har en klar melding til batteriaktørene:

– Nå må dere løpe og søke interesse. Jo flere gode prosjekter vi ser, dess større blir sannsynligheten for at vi faktisk kan være med på dette. Forbeholdet er selvfølgelig at jeg ikke kan forskuttere budsjettet og at handlingsrommet er begrenset. Jeg tror alle har fått med seg at vi bruker mindre oljepenger for å få kontroll på inflasjonen og rentene, sier Vestre.

– EØS-avtalen er ikke tilstrekkelig

Invitasjonen til å delta i IPCEI EuBatIn kan bli spesielt viktig i lys av USAs nye skattepakke «Inflation Reduction Act» (IRA). Det er fortsatt ikke klart om EU vil få på plass en avtale med USA, for å unngå betydelig svekket konkurransekraft for europeiskproduserte varer innenfor grønn teknologi og energi.

Inflation Reduction Act (IRA) Amerikansk lovpakke som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

Innebærer blant annet 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode.

Skal stimulere til økt andel elbiler, blant annet ved å gi støtte på opp til 7.500 dollar til husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en gitt andel materialer produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med. Andelen som kreves vil øke med årene. Vis mer

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varslet i en tale i Davos under World Economic Forum at EU vil trappe opp egne satsinger for å konkurrere mot skattepakken.

– Alt vi kan gjøre for å posisjonere oss som næringsliv er viktig. Vi må nyorientere oss i en tid med mer proteksjonisme og en tid hvor de sterkeste økonomiene er mest opptatt av egne verdikjeder, sier Vestre.

Han tror det er begrenset hvaslags avtale EU kan få til med USA, all den tid skattepakken allerde er vedtatt og innført. Derfor mener næringsministeren EU må være offensive i konkurransen om å tiltrekke seg bedrifter som vil satse på grønn industri - og at Norge må henge med.

– EØS-avtalen er ikke tilstrekkelig for å ivareta norske interesser i kappløpet vi ser i det grønne skiftet. Derfor er det så viktig at vi inngår strategiske industripartnerskap med EU og Tyskland, sier Vestre.