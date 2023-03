Venter norsk svar på Bidens milliardpakke: – Ellers blir det lekkasje

Norske Corvus Energy åpnet fabrikk i USA før nyheten om Bidens skattepakke kom. Nå venter de på nyheter i EU og Norge for å avgjøre hvor de skal satse videre.

Administrerende direktør Geir Bjørkeli (til høyre) i Corvus Energy på åpning av ny fabrikk i Bellingham i USA tidligere i år. Fra vestre: Ole Jacob Irgens i Corvus Energy Americas, Norges ambassadør til USA Anniken Krutnes, Washington-guvernør Jay Inslee og kongressmedlem Rick Larsen.

– Jeg håper ikke Norge blir den siste som sitter igjen og holder WTO-flagget oppe. Vi har alltid prøvd å få til rettferdig handel, men jeg tror det toget har gått.

Det sier administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corvus Energy om USAs grønne milliardpakke «Inflation Reduction Act», og hvordan Norge og Europa burde svare på utfordringen.

– Pakken har jo ingenting med inflasjon å gjøre. Dette er handelskrig, sier Bjørkeli.

Corvus Energy produserer batterisystemer til skip, og har produksjon i både Bergen, USA og Canada. Hydro Energi Invest og Equinor Ventures er henholdsvis andre og tredje største eier i selskapet, som omsatte for rundt 600 millioner kroner i 2021.

I januar i år åpnet de fabrikk i Bellingham i Washington. Bjørkeli forklarer at avgjørelsen ble tatt før IRA ble introdusert. Allerede før pakken kom, var det mer støtte å få fra amerikanske myndigheter dersom man solgte varer med amerikanskprodusert innhold.

Inflation Reduction Act (IRA) Amerikansk lovpakke som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

Innebærer blant annet 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode.

Skal stimulere til økt andel elbiler, blant annet ved å gi støtte på opp til 7.500 dollar til husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en gitt andel materialer produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med. Andelen som kreves vil øke med årene. Vis mer

Nå venter Bjørkeli spent på hva EU og Norge vil møte den amerikanske pakken med. Det blir avgjørende for hvor bedriften vil satse videre.

– Som en internasjonal bedrift må vi vurdere hvor det er mest gunstig å investere. Jeg håper norske myndigheter følger med, og at det blir tilsvarende gunstig å investere her. Ellers blir det lekkasje, sier Bjørkeli.

– Har ikke hatt med seg sjekkheftet

Corvus Energy har egentlig planer om å utvide produksjonskapasiteten i Norge. Etter nyheten om USAs skattepakke kan det bli utviding i USA isteden.

– Det er for tidlig å si hvor det blir riktig å investere, men rammevilkårene er avgjørende for fremtidige utvidelser. Det er en viss premie på «made in Norway», men dette er et globalt marked. Vi kan ikke betale mer for produksjon enn konkurrentene våre, sier Bjørkeli.

Amerikanske politikere åpnet lommeboken for bygging av Corvus’ fabrikk i Bellingham i Washington. Corvus-sjef Geir Bjørkeli savner samme støtte til storindustri i Norge.

SV har tidligere varslet at de ønsker seg en norsk kopi av IRA. Det støtter Corvus-sjefen. Han frykter at en sterk norsk maritim næring vil bygges ned hvis USA drar fra i «subsidieracet» rettet mot grønn utvikling.

Bjørkeli påpeker at selskapet fikk mye støtte for å bygge fabrikk i USA. Han savner sterkere midler til oppstart av storskala industri i Norge.

– Det har vært god oppmerksomhet rundt virksomheten vår i Bergen, halve regjeringen omtrent har vært på besøk hos oss. Men de har ikke hatt med seg sjekkheftet. Det norske virkemiddelapparatet fungerer godt når det kommer til midler til forskning og utvikling, men det finnes lite som går til oppskalering og industribygging, sier Bjørkeli.

– Vi liker liksom å dele ut penger i små posisjoner til gode ideer, men det er ikke penger til å bygge «big business».

Håper Norge følger på

Tirsdag 14. mars presenterer EU sin «Net Zero Act», et lovforslag som vil peke ut hvilke grønne industrier som skal satses på.

I lekkede dokumenter kommer det frem at et av grepene EU vil gjøre for å konkurrere med USA, er å få fart på saksbehandlingstid i støtteordninger til grønne prosjekter.

EU-kommisjonen vil også slippe opp på regler for statsstøtte, slik at medlemsstatene får større frihet til å åpne pengesekken og subsidiere utvikling av grønn industri.

Bjørkeli ser frem til nyheter, og påpeker at det haster for selskaper som må avgjøre hvor de skal satse videre.

– Jeg er spent på hva EU vil gjøre, men jeg tar det litt for gitt at de vil matche IRA. Jeg er nok enda mer spent på hva den norske regjeringen vil gjøre, sier Bjørkeli.