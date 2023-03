Hun fikk 45 mrd. kr med i reisekassen før Sveits-turen

Ivar Tollefsen overførte før nyttår verdier anslått til 45 milliarder kroner til sin datter Ninja. Det skjedde i forbindelse med at hun flyttet til Sveits. Hun er nå den desidert rikeste norske kvinnen.

Ivar Tollefsen ga rett før nyttår det aller meste av sin milliardformue til datteren Ninja som forskudd på arv.

Eiendomskongen Ivar Tollfsens eldste barn, Ninja (37), fikk i julen tidenes forskudd på arv.

Da overtok hun 90 prosent av aksjene i Tollefsens selskap Fredensborg 1994 AS. Pappa Tollefsen beholder 10 prosent.

Det bekrefter Tollefsens kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i en e-post til Aftenposten/E24.

– Ninja Tollefsen eier fra slutten av 2022 alle b-aksjene i Fredensborg 1994 AS. Det tilsvarer 90 prosent av kapitalen.

Bladet Kapital beregnet i fjor høst Tollefsens reelle formue til litt over 50 milliarder kroner i sin årlige oversikt over Norges 400 rikeste. Tollefsen klokket inn på femteplass.

Hvis anslaget (fortsatt) stemmer, eier datteren nå verdier for 45 milliarder kroner.

Det gjør henne til den desidert rikeste kvinnen med norsk pass – med god margin. Et forbehold må tas i tilfelle kyprioten John Fredriksen, i det stille, også har overført det meste av sine verdier til to norske døtre.

Kan spare titalls mill. i skatt

Ninja Tollefsen bor ikke lenger i Norge. Fra 15. desember i fjor har hun hatt adresse i Lugano i Sveits. Et land over 30 norske rikinger flyttet til i 2022.

Ninja Tollefsens flytting rett før nyttår gjør at Tollefsen-familien trolig sparer flere titalls millioner kroner i formuesskatt allerede for året 2022. Millioner som ellers ville måtte ha blitt betalt av pappa Tollefsen.

Ligningsformuen som det skattes av, er for de aller fleste i Norge mye mindre enn antatt reell formue. Så også for Tollefsen.

De siste årene har Ivar Tollefsens ligningsformue ligget rundt 7–9 milliarder kroner, men med et trolig midlertidig koronafall i 2021 ned til 3 milliarder kroner.

Gitt en ligningsformue oppe på snittet av de siste fire årene, dvs. ca. 7 milliarder kroner igjen i 2022, så sparer Tollefsen-familien fort 75 millioner kroner i året i formuesskatt.

E24 har spurt Tollefsen om tidspunktet for flyttingen, om hans syn på rammevilkårene for norsk eierskap og om hva dette betyr for fremtidig eierskap for hans to sønner Nick (36) og Philip (29)?

Tollefsen nøyer seg med å svare gjennom Dreyer, som skriver følgende:

– Det er ingen endring i Fredensborgs styre og ledelse. Ivar Tollefsen fortsetter som styreformann og som delt daglig leder med Nick Tollefsen.

Beholder 69 prosent av stemmene

Etter hva E24 får opplyst, er hverken Ninja eller yngstebroren Philip påtenkt noen fremtidige oppgaver i Fredensborg-systemet.

Fredensborg er største eier i et nordeuropeisk eiendomsimperium kalt Heimstaden AB med over 160.000 utleieboliger i ti land. Beregnet verdi av alle disse utleieboligene var ved årsskiftet 350 milliarder kroner.

Her i Norge driver Fredensborg både med utleie av boliger og med eiendomsutvikling.

Sønnen Nick fikk i fjor rollen som sidestilt daglig leder med faren. Han skal på sikt skal ta over familieselskapet.

Men det er uten tvil faren som fortsatt sitter med det avgjørende ordet, selv om han nå har gitt bort 90 prosent av verdiene til datteren.

– Ivar Tollefsen eier a-aksjene. Det tilsvarer 10 prosent av kapitalen og 69 prosent av stemmene, opplyser Dreyer i e-posten.

Med en stemmeandel på over 66,67 prosent, har pappa Tollefsen såkalt kvalifisert flertall kvalifisert flertallMed kvalifiert flertall kan en majoritetsaksjonær endre selskapets navn, endre aksjekapitalen, vedta fusjoner eller fisjoner og endre vedtektene. og full kontroll over eierskapet.