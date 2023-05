Norse med dristig reklame rettet mot amerikanske soldater

Flyselskapet Norse frister de amerikanske soldatene fra hangarskipet USS «Gerald R. Ford» med billig reise tilbake til Norge hvis det dukker opp forpliktelser om ni måneder.

Flyselskapet Norse har et pikant budskap til amerikanske soldater i Oslo.

I disse dager inntar flere tusen amerikanske soldater fra hangarskipet USS «Gerald R. Ford» Oslo.

Langdistanseflyselskapet Norse Atlantic Airways benytter muligheten til å tilby amerikanere billig tur hvis omstendighetene tilsier at de må tilbake til den norske hovedstaden om ni måneder, skriver nettsiden Kampanje.

«Missionary accomplished? We will see you in 9 months, sailor», heter det i flyselskapets reklame, der «missionary accomplished» er et ordspill på «mission accomplished» – på norsk «oppdrag utført».

– Å knytte mennesker og kulturer sammen på tvers av kontinenter, er det vi lever for i Norse, sier Bård Nordhagen, CFO i Norse Atlantic Airways, til Kampanje.

Den norske kondomprodusenten Geil spiller også på humor etter det amerikanske storinnrykket i hovedstaden. I en reklame for sine produkter sier de at kjønnssykdommen klamydia er Norges mest populære suvenir.

Oslos næringsliv har forberedt seg på mye aktivitet mens hangarskipet er i byen, som Dagbladet Børsen tidligere har omtalt. Flere utesteder har blant annet utvidet åpningstidene og kapasiteten.