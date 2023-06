Hyller Olav Thon: – Alles «grand old man»

Olav Thon fyller 100 år torsdag. Blant konkurrenter, kollegaer og venner hylles han for sin væremåte og unike forretningssans.

På forespørsel fra E24 stilte John Christian Elden (t.v.) og Christian Ringnes (t.h.) gledelig opp i rød topplue i anledning Olav Thons 100-årsdag.

– I bransjen er han alles «grand old man». Han er et forbilde og har vært det i mange år. Det er utrolig det han har fått til, sier Christian Ringnes til E24.

Ringnes, som selv er en av de store eiendomsaktørene i Norge, lar seg velvillig avbilde i det som er Olav Thons kjennemerke – en rød topplue – i forbindelse med sistnevntes 100-årsdag.

– Da han var 60 år hadde han bare ett hotell og ingen kjøpesenter. Nå er han størst på begge deler, sier Ringnes.

– Olav sitter på mye eiendom og selger aldri. Noen ganger har vi forsøkt å få kjøpe av ham. Da sier han at han skal tenke på det. Det er hans høflige måte å si nei takk på, forklarer han.

– I bransjen går han under navnet «lua» og jeg under navnet «skjerfet», sier Ringnes.

– Har du en god historie du vil dele i anledning bursdagen?

– En gang på begynnelsen av 2000-tallet kjøpte han Gardermoen næringspark av oss. Et halvt år senere ringte han, og startet samtalen på en måte som fikk meg til å stusse. Han sier nemlig: «Vi pleier jo ikke krangle med de som vi har handlet med, men jeg må få spørre, følger det valium med handelen?», ler Ringnes.

– Da hadde han mottatt sin første strømregning for Fredsstjernen på eiendommen. Senere tapte han en leietagerrettssak der, til tross for at jeg hadde rettmessig vitnet i hans favør, og da fikk jeg en faks hvor han ba om mer valium, forteller han.

– Skaffet en kassettspiller, danset og underholdte

Odd Reitan hyller også 100-åringen.

Rema 1000-eieren, som ifølge bladet Kapital er Norges nest rikeste med en formue på 64 milliarder kroner, har kjent Thon i mange år.

– Jeg og min familie har sett opp til Olav på mange områder. Han er flink og opptatt av detaljer. Men kanskje viktigst så er han en veldig omtenksom person, sier Reitan.

Når E24 spør om en god historie om Thon, forteller Reitan ivrig om da han selv brakk foten på en Oslo-tur i 2004.

– Jeg ble plassert i kjelleren på sykehuset, og mens jeg ventet på å bli flyttet videre, hadde Olav rukket å lese om ulykken min på VG, sier Reitan.

Odd Reitan og Olav Thon avbildet i forbindelse med Norges Banks årstale i 2014.

– Han ringte meg, og like etterpå kom det en hel gjeng inn og fraktet meg opp av kjelleren og ut i en bil hvor jeg ble flyttet til 2.-etasje på legevakten i Oslo i et eget stort rom. Først skjønte jeg ingenting, men det viste seg at det var Olav som eide bygget.

– Morgenen etter skulle jeg ha et møte med Olav, og han kom på besøk og gjennomførte møtet mens jeg lå i sykesengen. Olav la merke til at det ikke var noen platespiller på rommet, så han dro ut og skaffet en kassettspiller og kom tilbake med en haug kassetter fra en kamerat som var flink på trekkspill. Vi hørte på musikk mens Olav danset og underholdte.

Sjelden handel

Selv om det hører til sjeldenhetene at Olav Thon selger eiendom, klarte Reitan å kjøpe en del av Britannia Hotel i Trondheim fra ham.

– Vi eide Britannia sammen 50/50. Jeg sa til han at det er veldig hyggelig å eie ting sammen, men akkurat Britannia vil jeg gjerne eie alene – det hadde jeg drømt om siden jeg var tenåring. Olav ville helst ikke selge, men da jeg argumenterte for at Britannia var like viktig for meg som Bristol Hotel i Oslo var for han, klarte vi å bli vi enige likevel.

– Det er veldig hyggelig med sånne som Olav som klarer å ta en beslutning. Han er den typen man kan sette seg ned med og gjøre forretning med uten at det blir masse folk og papirarbeid involvert.

– «Sløsa» eller «spara»

Det er flere næringslivsledere som vil sende en hilsen til Thon på den store dagen.

– Gratulerer hjerteligst med 100-årsdagen. Arbeidsglede er en velsignelse, skriver bergensmilliardær Trond Mohn til E24.

Olav Thon og Trond Mohn er to av Norges største filantroper.

– Gratulerer med 100-årsdagen! Det er ikke alle forunt å fylle år med tre sifre eller oppleve bursdager der lysene koster mer enn kaka! Men er det én som klarer det med bravur, er det Olav Thon, hilser hotellkonge Petter Stordalen.

I likhet med Ringnes har også Stordalen konkurrert med Thon i årevis.

– Du har vært en imponerende businessmann og en tøff konkurrent. Det du har gjort for hotellbransjen og eiendomsbransjen, har vært inspirerende, motiverende og skjerpende for meg, sier Stordalen.

Petter Stordalen roper høyt hurra på 100-årsdagen til hans konkurrent Olav Thon.

– Svenskene pleier å si om folk at enten er du en «sløsa» eller en «spara». Der jeg trolig går under kategorien sløsa, er nok du mer en spara. Men i dag håper jeg du tar deg råd til å kjøpe en stor nok kake til at det blir plass til alle lysene.

– Olav er tilhenger av enkle løsninger

Kjendisadvokat John Christian Elden er god venn av Thon, og har hjulpet han i rettssalen en rekke ganger. Thon var også forlover i Eldens bryllup.

– Gratulerer til verdens beste 100-åring. Du kan være stolt av hva du har lagt bak deg og bygget opp!, hilser Elden.

Elden og Thon under fjorårets julebord.

– Det er få med så klare samfunnspolitiske vurderinger i hans alder, og som på tross av oppbygging av en enorm formue er så lite opptatt av personlig forbruk. At han har gitt bort formuen sin til medisinsk forskning står det sterk respekt av, sier Elden.

Også han stilte gledelig opp på bilde med Thon-lue da E24 spurte.

John Christian Elden avbrøt naturlig nok middagen på Theatercaféen tirsdag kveld for å hylle sin gode venn Olav Thon.

– Måtte han leve i 100 år til!

Det er ikke bare næringslivsledere som vil gratulere 100-åringen, men også politikere.

– Jeg har lyst til å gratulere Olav Thon med den store dagen! Det er ikke så mange forunt å bli 100 år, og fortsatt være i full vigør, hilser tidligere statsminister Erna Solberg (H).

– Olav Thon har valgt å faktisk jobbe hele livet, og det er rett og slett imponerende. Det står respekt av livsverket hans, alle arbeidsplassene og verdiene han har vært med på å skape og også det veldedige og allmennyttige arbeidet Olav Thon-stiftelsen gjør. Måtte han leve i 100 år til!

Bildet er tatt i forbindelse med et bursdagsintervju med Erna da hun fylte 60 år i februar 2021.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hilser også.

– Gratulerer så mye med dagen din. Å bli 100 år er få forunt. At du blir det med ditt smittende engasjement og fargerike personlighet i behold, er minst like imponerende. Og da sikter jeg ikke bare til din røde strikkelue. Det du har fått til gjennom et langt liv her i Norge, er imponerende, skriver Støre.

Også statsminister Jonas Gahr Støre hyller Thons arbeidsvilje.

Fire leveregler

Forlegger og polfarer Erling Kagge er god venn av Thon. Han trekker frem fire leveregler som han har lært av 100-åringen, som han mener alle burde følge.

Stå opp tidlig. Gå på tur. Hold dine gleder enkle. Verden ser vakrere ut når det striregner og blåser, eller snør kraftig.

Erling Kagge og Olav Thon avbildet i forbindelse med utgivelsen av biografien «Olav Thon – Milliardær i anorakk».

Thon får også gratulasjon fra eget konsern:

– Vi gratulerer vår kjære Olav Thon med 100-årsdagen. Vi skal feire og hylle han på torsdag, men kjenner jeg Thon riktig, er vi rett på en eller annen strategidiskusjon i løpet av kvelden. Gratulerer så mye med dagen, hilser Kjetil Nilsen.

Han er i dag konsernsjef i Olav Thon Gruppen, og mannen som tok over skuten da Thon selv pensjonerte seg som 98-åring i 2022.

Olav Thon og etterfølger i sjefsstolen Kjetil Nilsen.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, som viet Olav Thon og Sissel Berdal Haga Thon i 2019, sender brev til alle 100-åringer i byen. Hun hilser også.

– Jeg har selvfølgelig også sendt kort og blomster til Olav Thons 100-årsdag, og ønsket ham en feiende flott feiring og en riktig god sommer, skriver hun til E24.

Marianne Borgen avbildet med brudeparet under vielsen på Bristol Hotel.

På vegne av Den Norske Turistforening sender generalsekretær, Dag Terje K Solvang, og styreleder, Per Hanasand, også en hilsen til jubilanten.

– Vi vil våge å påstå: Ingen enkeltperson har betydd mer for friluftslivet i Norge enn 100-årsjubilanten Olav Thon. Når mange av oss i sommer velger norgesferie og legger turen innom en DNT-hytte, er sjansen stor for at penger fra Olav Thons egen DNT-stiftelse har bidratt til at hytta er bygget, pusset opp eller påbygget.