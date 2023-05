Pyramideanklagede Be med ny lansering

Flere av nordmennene som har vært aktive i Be, promoterer nå Network23. Nyvinningen ble lansert denne uken på en av Bes Instagram-kontoer.

En av nettverksselskapet Bes kontoer på Instagram byttet denne uken navn til «Network23Official». Ifølge kontoen er Network23 et «livsendrende fellesskap for inspirasjon, vekst og relasjoner».

Flere Be-profiler, også fra Norge, promoterer nå det nye konseptet i sosiale medier.

«Brand new community branding. Holy f*uck», skriver et norsk Be-medlem på Instagram. E24 har forsøkt å komme i kontakt med en av nordmennene som promoterer Network23, uten hell.

Det er ingen tegn til at selskapet Be har byttet offisielt navn. Det er uklart hva slags tilknytning Network23 har til Be, og hva det nye konseptet er.

Be, som er basert i Dubai, har foreløpig ikke svart på E24s spørsmål om Network23.

Be har vært under hardt press i Norge den siste tiden, etter advarsler fra tilsynsmyndigheter og politiet om at selskapet ligner et ulovlig pyramidespill.

E24 skrev tidligere i år om flere av Be-toppenes bakgrunn fra kryptosvindelen Onecoin, og at Be er registrert blant annet i skatteparadisene Dubai og Belize.

Be har avvist anklagen om at de er et pyramidespill, og hevder de operer i tråd med alle lover og reguleringer.

Forbrukertilsynet har ansvar for å kontrollere pyramidespill i Norge. Tilsynet har ikke hatt mulighet til å kommentere Network23 overfor E24.

Dette er saken: Nettverksselskapet Be har de siste månedene samlet ungdom til flere arrangementer rundt om i Norge.

Be selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading, og frister med et liv i luksus og mulighet til å tjene store penger.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus.

Norske tilsynsmyndigheter og Økokrim advarer kraftig mot Be, og mener selskapet har klare likhetstrekk med ulovlig pyramidespill. Selv avviser Be disse anklagene.

Be er basert i skatteparadisene Dubai og Belize, og det er tre britiske brødre som står bak selskapet.

To av brødrene har bakgrunn fra den verdensomspennende kryptosvindelen og pyramidespillet Onecoin. De hevder de ble lurt inn i Onecoin, og siden har advart andre mot svindelen. Vis mer

Vanlig å bytte navn

Gorm Kunøe, tidligere amanuensis ved Handelshøyskolen BI og ekspert på nettverksmarkedsføring og pyramidespill, er ikke overrasket over lanseringen av et nytt navn.

Han har ikke sett nærmere på Be eller Network23, men sier på generelt grunnlag at det er vanlig at denne typen selskaper bytter navn.

– Same shit, different wrapping, sier han.

Kunøe sier at et navnebytte ofte skjer når interessen for selskapet begynner å avta.

– Da er det snart slutt og naturlig å starte på noe nytt, sier han.

Avlyste arrangement i Norge

I mars ble Be nødt til å avlyse et kjempearrangement i Sandefjord, der de ventet to tusen deltagere. Oslofjord Convention Center, der arrangementet skulle skje, kansellerte kontrakten med Be på grunn av advarslene fra norske myndigheter.

I ettertid har Økokrim advart andre om å leie ut lokaler til Be. E24 kjenner ikke til om det er planlagt noen større Be-arrangementer i Norge i fremtiden. Ifølge Bes profiler i sosiale medier, var det nylig et Be-arrangement i Colombia med tusenvis av deltagere.

Be har ikke ønsket å fortelle hvor mange medlemmer de har, eller hvor mange nordmenn som er med.

I Norge har Be særlig tiltrukket seg unge. E24 har vært i kontakt med personer helt ned i 16-årsalderen, som har brukt opp mot 20.000 kroner på Be.

BE: Moyn, Monir og Eshaan Islam startet selskapet Be. Nå er Network23 lansert på en av Bes Instagram-kanaler.

Anklager

Be selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading, og frister med et liv i luksus, og mulighet til å tjene penger fra mobilen.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus.

Det er ikke gjennomført noen tilsyn eller etterforskning av Be. Men ifølge Økokrim må folk forstå at det er «all mulig grunn til å tro at Be er et pyramidespill», og utelukker ikke at det på et tidspunkt kan åpnes en etterforskning.

Tidligere har Be avvist pyramide-anklagene overfor E24, og er sterkt uenige i advarslene fra norske myndigheter. Ifølge selskapet kommer medlemmenes inntekter fra salg av produkter, ikke fra verving.

«Be-distributører får ingen inntekt fra ren rekruttering. Den eneste måten å få inntekt på er via salg som salgsprovisjon», har selskapet tidligere uttalt til E24.

Be har ikke kommentert advarselen fra Økokrim.