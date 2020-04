Oslo holder verdien av Stordalen-avtale hemmelig

Etter en hastebehandling inngikk Oslo kommune en avtale med Nordic Choice Hotels. Jurist mener det er tvilsomt at verdien av avtalen er taushetsbelagt.

Her er Petter Stordalen på Nordic Choice-hotellet Amerikalinjen ved en tidligere anledning. Vis mer Janne Møller-Hansen

Publisert: Publisert: 28. april 2020 14:06

– Det stemmer at Oslo kommune har inngått avtale med Nordic Choice Hotels om leie av rom på Comfort Hotel Børsparken. Det dreier seg om muligheten for å bruke 100 rom, med matservering tre ganger om dagen, og renhold, skriver Kjerstin Ringdal i Velferdsetaten i Oslo kommune i en e-post til E24.

Oppdraget ble gitt til Petter Stordalens hotellkjede den 26. mars, og driften startet opp den 9. april.

E24 har spurt verdien på avtalen, men Ringdal svarer at avtalens verdi vurderes som forretningshemmelighet, med tanke på lignende behov for kommunen knyttet til fremtidige anskaffelser i forbindelse med Covid-19.

– Jeg mener det er tvilsomt at totalbeløpet er taushetsbelagt. Det er viktig at samfunnet har mulighet til å følge med på og kontrollerer avtaler kommunen inngår med private aktører, sier Kristine Foss, som er jurist i Norsk Presseforbund.

Offentlige midler

Avtaler det offentlige inngår med private, innebærer bruk av offentlige midler, og dette mener juristen at samfunnet har et legitimt behov for innsyn i.

– Derfor skal det mye til før hele verdien av en avtale kan holdes tilbake. Både Stortinget og Sivilombudsmannen har understreket behovet i for etterprøvbarhet og kontroll av offentlige anbudskonkurranser, sier Foss.

E24 har sendt forespørsel om ytterligere innsyn i dokumenter om avtalen mellom Nordic Choice Hotels og kommunen, men har foreløpig ikke fått svar.

Foss sier at det i denne saken må tillegges vekt at dette er viktige opplysninger.

– Konsekvenser og kostnader av coronatiltak er nødvendige for at vi som samfunn skal kunne ha en opplyst debatt om disse. Det er viktig at ikke feil praksis av taushetsplikten forhindrer dette, sier juristen.

Det er Velferdsetaten som har gjennomført anskaffelsesprosessen, etter oppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

– Anskaffelsen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, i henhold til den forenklede prosedyren i anskaffelsesforskriftens § 13–3 bokstav e, forklarer Ringdal i Velferdsetaten.

Flere kommuner

I denne paragrafen går det frem at man kan gjøre anskaffelsen uten kunngjøring når det er umulig å overholde fristen for en åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse.

«Kontraktens omfang skal ikke være større enn strengt nødvendig», står det i anskaffelsesforskriften.

I veilederen til offentlige anskaffelser står det at kunngjøring regnes som en av de viktigste virkemidlene for å sikre at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.

Nordic Choice Hotels bekrefter at de også har flere avtaler om transitt- og karantenehotell i andre kommuner.

– Det er snakk om en håndfull. Detaljene i disse avtalene ligger under kundeforhold og -avtaler, noe vi selvfølgelig ikke opplyser om, skriver presskontakt Geir Økland i en e-post til E24.

Han legger til at avtalen er mest verdt for de ansatte, som på grunn av disse avtalene ikke blir permittert, eller blir kalt tilbake fra permittering.

I midten av mars fortalte Nordic Choice at de hadde sendt ut permitteringsvarsel til minst 3.000 ansatte i Norge.