Får ikke grønt lys helt enda: Sats legger opp til å åpne «raskt etter 27. april»

Regjeringen vil ikke annonsere åpning av treningssentrene helt enda, men landets største treningssenterkjede håper å åpne raskt etter neste evaluering.

Sats-sjef Sondre Gravir har hatt null aktivitet i treningssentrene sine de siste ukene. I løpet av april får medlemmene komme tilbake på tredemøllen. Vis mer Sindre Hopland

Publisert: Publisert: 7. april 2020 20:36

Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag at flere virksomheter som er stengt av smittevernhensyn får åpne fra 27. april.

Til tross for at smittevernhensyn også var årsaken til at treningssenterbransjen ble stengt ned, ble ikke næringen inkludert i det gode selskap sammen med blant andre frisører, som 27. april får åpne opp.

Helseminister Bent Høie uttalte til NRK etter pressekonferansen at svømmehaller og treningssentre vil fortsette å være stengt på ubestemt tid.

– I Norge er det god plass til å være ute, så aktivitetene kan man gjøre ute, sa Høie til statskanalen og begrunner det med smitterisikoen knyttet til garderobebruk.

Sats-sjef Sondre Gravir er glad for å høre at samfunnet gradvis åpner opp igjen etter selv å ha stengt alle sine sentre i Norge og sier at kjeden nå legger opp til å åpne «forholdsvis raskt etter 27 april».

– Er du skuffet over at man ikke får åpne?

– Vi forholder oss til myndighetenes anbefalinger og vurderinger da det er de som har fakta og ekspertise her. sier Gravir.

Langsiktige konsekvenser

Holdenutvalget vurderer at treningssentre har en smittevernrisiko nær det de kaller «middels», mens frisører og annen skjønnhetspleie har «lav» smittevernrisiko. Samtidig er den samfunnsøkonomiske kostnaden definert å være «liten» for treningssentre, og «middels» for frisører og annen skjønnhetspleie.

I begynnelsen av mars stengte Sats noen enkeltsentre da folk med påvist coronasmitte hadde vært innom. Deretter fikk alle norske treningssentre beskjed om å stenge den 12. mars.

De siste ukene har Gravir og Sats-ledelsen jobbet med å forberede seg på forskjellige utfall.

– Vi har jobbet med ulike scenarioer, både at nedstengningen ville vare i et par uker til mange måneder, men det er vel riktig å si at den utviklingen vi nå ser, er også det som har vært vårt hovedspor den siste tiden.

– Når man eventuelt åpner etter 27. april så er det ikke slik at alt er løst, dette vil jo få langsiktige konsekvenser, derfor er det viktig at man holder dialogen gående mellom bransjen og myndighetene, for det blir svært viktig å se hvordan dette utvikler seg.

Kundeflukt

I slutten av mars skrev E24 at over 60.000 medlemmer ved norske treningssentre har meldt seg ut som følge av coronakrisen, noe som tilsvarte 11 prosent av Virke Trenings medlemmer.

Tirsdag opplyser Virke at det tallet er oppjustert til 13 prosent.

– Bransjen har mistet mange medlemmer, har Sats mistet mange kunder?

– Ja, dette har også påvirket Sats økonomisk, men samtidig har over 50.000 trent digitalt med oss daglig.

Det er ingen tvil om at pandemien har truffet Sats hardt, og aksjen som er notert på Oslo Børs er så langt i år ned 20,18 prosent, og var på det meste ned 33 prosent.

– Du har vært næringslivsleder gjennom flere globale kriser, hvordan ser du på det som skjer nå sammenlignet med tidligere tider?

– Jeg tror dette vil få større konsekvenser enn finanskrisen da det som skjer har så fundamentale konsekvenser for så utrolig mange mennesker over lang tid. Samtidig tror jeg også dette vil få mye større konsekvenser for måten vi lever på, enn hva finanskrisen gjorde, men det er vel mer et filosofisk spørsmål.

Taper millioner og droppet utbytte

Negativ effekt på justert brutto driftsresultat (ebitda) var anslått til 150 millioner kroner, da stengingsperioden var på to uker. På søndag har Sats hatt stengt i en måned.

Selskapet varsler også at de må trekke mer av bankkreditten. Den er på maksimalt 2,5 milliarder kroner, hvorav 1,3 milliarder ble trukket i fjerde kvartal.

Som et resultat av krisen, har Sats kuttet utbytte på 250 millioner kroner for 2020. Det har også blitt gjort grep på lønningssiden, men i motsetning til enkelte andre norske selskaper, har ikke Sats kastet bonusene enda, men sier corona-situasjonen vil påvirke den.

– Bonusmodellen for alle ledere i Sats er nært knyttet til det finansielle resultatet og vil dermed naturlig påvirkes av utviklingen. Vi har for øvrig tidligere tatt en beslutning om lønnskutt på 20 prosent for alle i konsernledelsen under denne perioden.

Gravir sier de vil fortsette å holde markedet oppdatert, og at beslutningen om å åpne opp igjen i Norge, sannsynligvis vil gjøre det lettere å anslå hva dette vil bety for økonomien i selskapet.

– Nå håper vi å komme tilbake til en ny normalitet så raskt det lar seg gjøre på en forsvarlig måte, sier han.

I Sverige har selskapet gjort tiltak for å holde dørene åpne, blant annet å forby fysisk kontakt mellom personlige trenere og medlemmer, mer trening ute og langt færre deltagere per gruppetime.