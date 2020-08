Color Line skal måle tempen på alle passasjerer før avreise

Fergeselskapet Color Line innfører obligatorisk termoskanning for alle passasjerer før de får gå om bord. Passasjerer med for høy temperatur får ikke reise.

Color Line vil måle tempen på alle passasjerer før de får gå om bord. Vis mer Halvard Alvik / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 27. august 2020 20:45

– Det vil bli termoskanning på alle skip etterhvert som vi får tilgang på utstyr. Det gjelder både de som sjekker inn med bil og de som går om bord. Alle blir skannet, sier konserndirektør for kommunikasjon Helge Otto Mathisen i Color Line til Dinside.

Målingen av kroppstemperaturen skjer i forbindelse med at Tyskland fra lørdag blir regnet som et rødt land med karanteneplikt. Passasjerer som har for høy kroppstemperatur under målingen med termokamera, får i utgangspunktet ikke bli med på seilasen.

Skanningen av kroppstemperaturen vil gjelder for reisende på rutene mellom Oslo og Kiel, Larvik og Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals.

Fra lørdag får heller ikke de reisende på Kiel-ferga gå i land i Tyskland som følge av endringen i reiserådene fra myndighetene.

Her kan du lese mer om Color Line Hirtshals Tyskland