Flere kjøper bruktbil under coronakrisen: – Hyggelig for bransjen

Mens nybilsalget har falt med over 20 prosent i år, kan bilforhandlerne glede seg over en oppgang i bruktbilsalget. – Det hadde vi ikke trodd da coronaen slo inn over oss, sier Norges Bilbransjeforbund.

Illustrasjon: Arkivbilde. Vis mer Åserud, Lise / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 23. august 2020 15:53

Nybilsalget så langt i år har falt til drøye 69.000, som er et fall på 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig har bruktbilsalget steget kraftig. Det har vært 293.802 eierskifter i årets syv første måneder, en oppgang på 6,5 prosent fra samme periode i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (se faktaboks).

– Det er hyggelig for bransjen at salget av bruktbiler øker. Det hadde vi ikke trodd da coronaen slo inn over oss. Det har vært en vanskelig tid for bilbransjen, sier Christian Lagaard i Norges Bilbransjeforbund til E24.

Daglig leder Jarle Viuls på Bertel O. Steen på Jessheim. Vis mer Bertel O. Steen

Bilforhandleren Bertel O. Steen på Jessheim merker den økte etterspørselen etter bruktbiler.

– Det har bare økt måned for måned. Når det blir trafikk i butikken så tar også folk raskere beslutninger, sier daglig leder Jarle Viuls til E24.

– Jeg tror mange hadde tenkt seg på Norgesferie i år, og at de derfor har ønsket å oppgradere bilen, sier han.

– Selvfølgelig usikre

Forretningen på Jessheim selger rundt 1.000 bruktbiler i året, i tillegg til rundt 300 brukte lastebiler. Vanligvis selger forretningen rundt 600 nye biler per år. Nybilsalget i forretningen på Jessheim har ifølge Viuls gått ganske bra, men det er krevende å få tak i de modellene folk ønsker.

– På nybilsalg gjelder det å ha inn de modellene som etterspørres, og det er mye elbiler og hybrider. Der sliter vi med å få tak i de modellene vi ønsker. Det er delvis coronarelatert, det drøyer med oppstarten på mange fabrikker, sier Viuls.

– Og så er kundene selvfølgelig usikre på hvor mye de tør å investere i en ny bil. Mange finansierer dette gjennom lån, og da forplikter man seg for flere år fremover. Da kommer ofte bruktbilen inn som alternativ, sier han.

– Klarer ikke skaffe nok

Lagaard i bilbransjeforbundet viser til at det er færre biler til salgs på nettet enn tidligere, noe som kan tyde på at det er stor etterspørsel etter bruktbiler. Bilbransjeforbundet påpeker at det kun ligger ute 48.000 bruktbiler på Finn.no, mens det i mars var over 70.000 biler til salgs på nettstedet.

– Forhandlere vi snakker med bekrefter at det selges godt med bruktbiler. Mange ser for seg at de må kjøpe inn ekstra biler, fordi de ikke får inn nok innbyttebiler eller retur av leasingbiler. Flere forhandlere klarer ikke å skaffe nok brukte biler, rett og slett, sier Lagaard.

Viuls tror at nybilsalget etter hvert vil ta seg opp igjen, blant annet fordi det etter hvert blir færre bruktbiler tilgjengelig. Det å bruktimportere biler er et alternativ, men det har blitt mindre gunstig på grunn av valutakursene. En svak krone mot euro gjør det dyrere å kjøpe biler i land som Tyskland.

– Med dagens valutakurser er det ikke så lønnsomt. Det er fort 20-30 prosent dyrere enn for noen år siden, sier bilforhandleren.

Eierskifter i 2020 (endring fra samme måned i fjor): Februar: 36.127 (opp 2,6 prosent)

Mars: 31.222 (ned 21 prosent)

April: 33.928 (ned 6,8 prosent)

Mai: 45.802 (opp 9,0 prosent)

Juni: 54.667 (opp 27,3 prosent)

Juli: 53.966 (opp 27 prosent) Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken Vis mer vg-expand-down

Venter svakere resultater

I mars, april, mai og juni opplevde bilforhandlerne et fall på 25 til 30 prosent i nybilsalget sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge OFV. I juli snudde det imidlertid noe, og salget av nye biler var 6,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Nybilsalget begynner å ta seg opp, men ligger fortsatt under nivået fra i fjor. Mange tør kanskje ikke å kjøpe en ny bil helt ennå, sier Lagaard.

– Veier det økte bruktbilsalget opp for det fallende nybilsalget?

– Bilforhandlerne driver både med verksted, bruktbiler og nye biler. Det at det selges lite nybiler er en utfordring for bransjen. De som ble permittert først var nybilselgerne, for der gikk det saktest, sier Lagaard.

– Mange forhandlere kommer nok til å ha et dårligere resultat i år enn i fjor. Men det hjelper litt at bruktbilsalget stiger, sier han.

Bilbransjeforbundet tror at coronakrisen kan bidra til at flere tar i bruk bilen for å pendle til jobb utover høsten og vinteren. De har derfor en bønn til arbeidsgivere:

– Bilen er det trygge alternativet nå under coronakrisen. Vi håper derfor at arbeidsgiverne kan legge til rette for bilpendling, blant annet ved å gjøre det enkelt å parkere og ved å kunne åpne for mer fleksible arbeidstider, sier Lagaard.

Nybilsalget så langt i 2020 (endring fra samme måned i fjor): Januar: 9.561 (opp 6,2 prosent)

Februar: 10.346 (ned 6,8 prosent)

Mars: 12.451 (ned 32,2 prosent)

April: 7.425 (ned 34 prosent)

Mai: 7.998 (ned 39 prosent)

Juni: 11.443 (ned 25,5 prosent)

Juli: 9.772 (opp 6,5 prosent) Kilde: OFV Vis mer vg-expand-down