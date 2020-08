De største taperne blant milliardærene: Han har mistet 191 milliarder av formuen

Noen av verdens rikeste mennesker har måtte se formuen krympe betydelig hittil i år. Verst har det gått for en franskmann som har sett 20 prosent av verdiene forsvinne.

TAPT MEST I VERDEN: Franskmannen Bernard Arnault har måttet se en femtedel av formuen fordufte så langt i år. Vis mer Benoit Tessier / Reuters

Publisert: Publisert: 19. august 2020 19:12

Børsåret 2020 har virkelig vært som en berg-og-dalbane, noe som også vises i formuene til verdens rikeste. Der Jeff Bezos og Elon Musk har økt formuen med flere titalls milliarder dollar, har pilen pekt en helt annen retning for mange andre.

Samlet har de fem største taperne blant milliardærene mistet hele 70 milliarder dollar, tilsvarende 625 milliarder kroner, fra sine formuer i år, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Verst har det gått for mangemilliardæren Bernard Arnault. Franskmannen er største eier i luksusvarekonsernet LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) gjennom det familieeide selskapet Christian Dior.

Franskmannen har måttet se 21,6 milliarder dollar (190,8 milliarder kroner) fordufte siden inngangen av året, viser milliardærindeksen.

Luksus siden 80-tallet

Milliardærens formue anslås nå å ligge på 83,7 milliarder dollar (738 mrd. kroner), noe som gir han femteplass på listen over verdens rikeste. Han kan også smykke seg med tittelen Europas rikeste.

71 år gamle Arnault satset på luksusvarer allerede tilbake i 1984. Den gang kjøpte han seg en kontrollerende post i LVMH i forbindelse med at han hadde solgt unna store deler av et konkursbo, som også inkluderte Christian Dior.

Utover eierskapet i LVMH eier Arnaults familieselskap Group Arnault også mindre aksjeposter i Hermes og Carrefour.

Ifølge Bloomberg har han også en kunstsamling som blant annet inkluderer verker av Pablo Picasso, Andy Warhol og Jean-Michel Basquiat.

Milliardærenes fall

Arnault er derimot ikke den eneste som har tapt store summer i år. Fire milliardærer har måttet se mer enn ti milliarder dollar forsvinne fra formuen hittil i år.

Nest mest har forsvunnet fra formuen til Amacio Ortega. Formuen til verdens 16. rikeste mann har rast med 16,4 milliarder dollar (144 milliarder kroner) til 59 milliarder dollar, ifølge milliardærindeksen.

Spanjolen eier en majoritetsandel av verdens største kleskonsern, Inditex. Selskapet har blant annet Zara i sin portefølje av kleskjeder.

Milliardærene Amancio Ortega og Carlos Slim har tapt flere hundre milliarder kroner i år. Vis mer Miguel Riopa, AFP / Jose Mendez, EPA

Meksikaneren Carlos Slim følger på tredjeplass på listen over de største taperne, etter at formuen har falt med 13,2 milliarder dollar til 47 milliarder.

Ved siden av å kontrollere store deler av den latinamerikanske mobiloperatøren America Movil, eier Slims familieselskap Grupo Carso blant annet aksjer i en rekke banker og eiendom.

De to siste på listen over dem som har tapt mest i år er investorlegenden Warren Buffett og Las Vegas Sands-eier Sheldon Adelson. De to har tapt henholdsvis 10,3 og 9,36 milliarder dollar så langt i år.

