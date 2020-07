Bostyrer om Kleven-konkursen: - Ny eier er et viktig stikkord

Bostyrer Bjørn Åge Hamre for Kleven-konkursen vil forsøke å videreføre driften ved verftet. Mandag reiser han til Ulsteinvik for å se om det er mulig.

Advokat Bjørn Åge Hamre er bostyrer i Kleven-konkursen. Bildet er tatt ved en annen anledning. Vis mer Hallgeir Vågenes/VG

Publisert: Oppdatert: 5. juli 2020 17:47 , Publisert: 5. juli 2020 16:47

Sunnmøre tingrett åpnet fredag konkurs i Kleven verft, Kleven Maritime Technology og Kleven og Kleven Maritime Contracting.

Det skjer bare måneder etter at selskapet fikk nye eiere.

Advokat Bjørn Åge Hamre i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ble fredag oppnevnt som bostyrer i konkursboet.

– Nå har vi brukt helgen på å sette oss inn i de forskjellige utfordringene som ligger foran oss, også drar vi tre stykker fra advokatkontoret til Kleven i morgen, sier Hamre til E24 søndag ettermiddag.

Han tar sikte på å sikre videre drift ved verftet.

– Vi jobber etter et hovedmål om å få til hel eller delvis drift ved verftet, av den enkle grunnen at det sikrer viktige arbeidsplasser og kreditorers interesser. Man får mest ut av å videreføre driften, sier Hamre.

Sunnmørsposten omtalte saken først.

Verftet i Ulsteinvik på Sunnmøre har 441 ansatte.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre tar sikte på å at verftet skal kunne fullføre de to prosjektene som er påbegynt. Vis mer Halvard Alvik

– Ny eier er et viktig stikkord

Hamre sier det er usikkert hvorvidt driften ved verftet kan berges.

– Men det jobbes med ulike skisser for å få driften opp igjen. En viktig komponent er å berge det som er av aktivitet slik at det ligger en oppside i boet for en eventuell ny eier. En ny eier er et viktig stikkord, i tillegg til fersk kapital inn på kort og lang sikt, sier Hamre.

Den oppgitte gjelden i selskapet er om lag 300 millioner. Hamre sier han ikke har fått gjennomgått om tallet stemmer.

– Hittil har fokuset ligget på å se på hva som må sikres av verdier og ivaretagelse av de ansatte, sier han.

Verftet har røtter tilbake til 1939, da Marius Kleven startet virksomheten, som har utviklet seg til å bli et milliardkonsern.

Det siste tilgjengelig regnskapstallene er fra 2018. Da hadde konsernet en omsetning på to milliarder kroner.

Les på E24+ (for abonnenter) Cruisebåter skulle redde norske skipsverft - så kom coronaviruset

Ansatte møter på jobb mandag

Som et ledd i å sikre driften vil bostyreren holde liv i de to prosjektene ved verftet.

– Vi må holde aktiviteten til et minimum, men likevel nok til ikke å forringe prosjektene som er påbegynt. Det som kan skyves på vil skyves på, og boet har ikke ressurser til å holde all drift i gang, sier Hamre.

De ansatte skal gå på jobb som vanlig mandag.

– Foreløpig har jeg meldt at de ansatte møter i morgen, også får vi se hvilke tilpasninger i aktiviteten som må bli gjort, sier Hamre.