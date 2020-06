Norwegian innfører krav om munnbind fra onsdag

Passasjerene må selv sørge for at de har munnbind.

Publisert: Oppdatert: 12. juni 2020 16:29 , Publisert: 12. juni 2020 16:00

Norwegian snur og innfører krav om munnbind fra onsdag 17. juni, informerer flyselskapet i en melding fredag.

– Dette er i tråd med anbefalingene fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa). Før avreise vil Norwegian informere kundene om hvilke retningslinjer som gjelder, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Helseminister Bent Høie sa i forbindelse med torsdagens justering av smitterådene om bord i fly at bruk av munnbind på nå ikke er en del av myndighetenes råd.

– Det kan flyselskapene avgjøre selv, sa Høie.

Midtseter benyttes sist

Retningslinjene blir informert om i meldingen, hvor det blant annet står at midtsetene vil være de siste som vil bli tatt i bruk, men at passasjerer som reiser sammen likevel vil bli plassert ved siden av hverandre.

– Luftfartsbransjen er en internasjonal bransje, og vi er nå i en fase der vi gradvis åpner opp og trapper ned på tiltakene. Vi mener at blokkering av midtsete over tid kan være såpass utfordrende for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi nå har, kan lempe på dette og fremdeles ha kontroll på smittespredningen, sa Høie i meldingen torsdag.

Torsdag informerte samferdselsminister Knut Arild Hareide om at smittevernanbefalingene om bord i fly ble justert i tråd med internasjonale anbefalinger. Der ble veilederen endret, slik at flyselskapene er tillatt å bruke alle setene i flyet, men at det skal tilrettelegges for avstand der det er mulig.

Trosset anbefalinger

Tidligere i juni uttalte Norwegian at de ikke hadde noen planer om å innføre påbud om bruk av munnbind om bord i sine fly, tross anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter.

18. mai sa både SAS og Norwegian at de ville innføre påbud om bruk av munnbind, men Norwegian snudde raskt og ombestemte seg, mens SAS krever at passasjerer som skal fly med selskapet, skal ha munnbind på seg.