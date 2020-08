Emilie Stordalen om Nybøs reiselivsutspill: – Nedlatende

Næringen og politikerne reagerer på at næringsministeren ikke vil kalle situasjonen i reiselivsbransjen en krise. – Dette bør tas på større alvor, mener Frp-leder Siv Jensen.

REAGERER: Emilie Stordalen i Nordic Choice mener myndighetene har gjort en god jobb, men at det fortsatt er en krise i bransjen. Vis mer Janne Møller-Hansen, VG

Publisert: Publisert: 21. august 2020 19:38

Næringsminister Iselin Nybø sa under et møte i Bergen at reiselivsbransjen må slutte å kalle situasjonen under coronapandemien en krise for bransjen.

– Dette er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den, sa statsråden ifølge NRK.

Petter Stordalens datter, og markedsdirektør på Clarion Hotel The Hub i Oslo, Emilie Stordalen, reagerte raskt på uttalelsene med en oppdatering på Instagram.

Der skrev hun at situasjonen fremdeles er en krise, og at det er den største i bransjen noensinne. Stordalen reagerte også i Instagram-posten på at næringsministeren ba aktørene være kreative og finne nye løsninger.

– Akkurat disse uttalelsene oppfattet vi som noe nedlatende, særlig overfor dem som har mistet jobben og blitt permittert i bransjen, skriver Stordalen i en kommentar til E24.

Hotellarvingen sier også til E24 at hun har stor respekt for jobben norske myndigheter har gjort gjennom hele krisen.

Næringsminister Iselin Nybø mener hun har blitt tillagt en mening hun ikke har.

– Jeg mener selvsagt at reiselivsnæringen befinner seg i en krise. Reiselivsnæringen er en av næringene som er hardest rammet av smitteverntiltakene, og situasjonen er svært utfordrende for dem på nåværende tidspunkt, skriver Nybø i en kommentar, og fortsetter:

– Mitt poeng var at dette er en situasjon som antageligvis kommer til å vare i lang tid fremover, og jeg oppfordret bransjen til å begynne å tenke på hvordan de kan tilpasse seg en ny hverdag med smitteverntiltak og restriksjoner. Dette er selvsagt ikke en ønskelig situasjon, men det er en ny normal som vi dessverre må forholde oss til, sier Nybø.

Frp-leder Siv Jensen mener det er urovekkende at statsråden ikke lytter til næringen.

– Jeg er mest urolig for at næringsministeren sier at reiselivsnæringen skal forberede seg på en ny hverdag. Dette bør tas på større alvor, det er livsverket til mange som driver små og mellomstore bedrifter, sier Jensen til E24.

MÅ LYTTE: Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen må lytte til reiselivsbransjen. Vis mer Frode Hansen, VG

– Regjeringen må tenke seg om

Jensen sier de vil stille krav til regjeringen i innspillene til neste års statsbudsjett.

– Regjeringen har allerede levert på noe av det viktigste, som er permitteringsordningen, sier Jensen.

Hun mener ikke at situasjonen i bransjen nå kommer til å være den nye normalen, slik Nybø sa.

– Jeg tror ikke vi kommer helt tilbake til situasjonen før coronapandemien, så vi må også legge til rette for å skape nye arbeidsplasser. Men vi kommer til å reise igjen, sier Frp-lederen.

– Da må vi få en god analyse av hvordan ting kommer til å utvikle seg, og det må gjøres i samarbeid med næringen.

Hun sier partiet skal gå gjennom hvilke innspill reiselivsnæringen har kommet med.

– Det er ikke for sent å korrigere uttalelsene til Nybø under budsjettkonferansen. Hvis ikke regjeringen innfører tiltak til bransjen kommer vi til å kjempe for å få det inn, sier Jensen.

– Regjeringen må tenke seg om en gang til, ellers skal vi hjelpe dem å tenke seg om.

– Useriøst

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener reiselivet fortsatt er i en alvorlig krise.

– Dette er helt useriøst, sier Krohn Devold i en pressemelding.

– Staten har stengt ned reiselivsnæringen med strenge restriksjoner som har fratatt bedriftene inntjening, samtidig som de forventer at næringen skal ta hele regningen selv. Sånn kan man ikke behandle næringslivet.

Næringslivsorganisasjonen sier de i dialog med næringsdepartementet har «uttrykt en klar forventning om at det vil komme kompenserende tiltak for reiselivet i høst».

Også Virke reagerer på at Nybø ikke kaller situasjonen en krise.

– Det er hårreisende at den ansvarlige ministeren for en næring som er viktig for hele landet vårt ikke anerkjenner situasjonen næringen står i, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en pressemelding.

– Regjeringen jobber fortløpende med avbøtende tiltak for bedriftene i næringslivet, og vurderer behovet for nye hjelpetiltak for reiselivet fremover, sier Nybø.

