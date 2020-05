Hansa Borg klarer ikke å produsere nok øl

Etterspørselen etter Hansa Borg Bryggeriers nye øltype er så stor at bryggeriet ikke klarer å produsere nok til å holde butikkhyllene fulle.

Hansa Borg Bryggerier beskriver en IPA-lansering som har overgått alle forventninger. Vis mer Hansa Borg Bryggerier

Publisert: Publisert: 25. mai 2020 10:59

Da den nyeste IPA-varianten til Hansa Borg Bryggerier ble lansert i fjor, viste det seg at ølet var så populært at bryggeriet kunne tidoble produksjonsvolumet.

Likevel er det ikke nok.

– Første brygg for 2020 ble tappet allerede i starten av desember, for å sikre volumet. Dessverre har det vist seg at oppstartsvolumet på 1 million halvliterbokser var for lite, sier kommersiell direktør Niklas Minken i en pressemelding.

IPA-varianten har vært Hansa Borgs aller beste lansering, men det er et komplisert øl å produsere, ifølge bryggeriet.

Hansa Borg bruker fem uker på å produsere et brygg med øltypen, og opplyser at prosessen krever innsatsfaktorer som er vanskelig å oppdrive på kort sikt.

- Vi får svært mange henvendelser fra forbrukere over hele landet som leter etter Hansa Mango IPA. Enkelte kjører flere mil for å få tak i produktet, og kjøper inn til venner og naboer når de endelig finner, sier Minken.

Ifølge bryggeriet har de til sammen solgt over 1,5 millioner halvliterbokser med øltypen, som har vært Hansa Borgs tredje mest solgte i butikkene. Nå planlegges det å sende ølet ut fra bryggeriet ukentlig i mai og juni.

Les også Vinmonopolet opplevde en kraftig økning under karantenetiden i Norge

Les også Italiensk vinindustri lider under coronakrisen