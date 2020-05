DSD kjøper seg inn i landstrøm-selskap

DSD overtar 36 prosent av aksjene i landstrøm-selskapet Zinus AS på Bømlo. Selskapet produserer ladestasjoner for skip, og vil nå satse internasjonalt.

Konsernsjef Ingvald Løyning i DSD har stor tro på ladestasjonene til Zinus. Her er Løyning (til venstre) sammen med styreleder Arne Mæland og administrerende direktør Finn Inge Langeland i Zinus.

22. mai 2020 14:36

Zinus AS ble etablert så seint som 2018, og har sterk vekst i år med en budsjettert omsetning på mellom 80 og 90 millioner kroner. Ordrereserven er på 110 millioner kroner.

Verken DSD eller selgerne vil si hvor mye DSD betaler for aksjene.

Zinus har fram til nå vært et heleid datterselskap av Los Gruppen, et selskap med hovedkontor på Bømlo. Los er totalleverandør av elkraft- og elektroinstallasjoner til skip. Eiere er Martin Lønning og Jacob Særsten.

– Vi har stor tro på Zinus sine løsninger, og vi tror selskapet kan gjøre det svært godt både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Ingvald Løyning i DSD til Aftenbladet.

Vil øke etterhvert

DSD overtar altså 36 prosent av aksjene nå. Samtidig er det gjort avtaler om at DSD seinere kan øke sin eierandel til over 50 prosent gjennom en rettet emisjon.

– Dette selskapet passer svært godt inn i investeringsprofilen vår. Vi ønsker å satse på selskaper med en grønn profil og med framtidsrettet teknologi, sier Løyning.

Det er i dag sju ansatte i Zinus, men med ny kapital til vekst skal staben utvides.

Dobler ansatte

– Det er ikke usannsynlig at vi har doblet bemanningen ut året, sier styreleder Arne Mæland i Zinus til Aftenbladet.

Han sier at selskapets løsninger for ladestrøm har blitt svært ettertraktet.

– Vi har løsninger for ladestrøm både for lasteskip og cruiseskip. Cruiseskip har behov for veldig mye strøm, så der er dimensjonene svære. Dessuten har vi en automatisk løsning for ferjer. Ferjene kobler seg altså automatisk på ladestasjonen når de legger til kai, sier Mæland.

En viktig underleverandør til Zinus er IKM-bedriften Haaland tynnplate AS på Vigrestad. Sammenstillingen av ladestasjonene skjer på Bømlo.

