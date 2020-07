DN: Finansielle problemer for Smedvig-arving

Petter Smedvig Hagland kom hjem til Stavanger fra London med rundt 500 millioner kroner. Nå må han refinansiere, skriver DN.

Petter Smedvig Hagland har markert seg etter at han kom hjem til Stavanger, men ikke alt har nok gått som han håpte. Vis mer Kristian Jacobsen

Publisert: Oppdatert: 2. juli 2020 08:10 , Publisert: 2. juli 2020 07:43

Sommeren 2016 flyttet Petter Smedvig Hagland hjem til Stavanger. 17 år i London var over. Han hadde med seg rundt 500 millioner kroner som han ville investere i olje, eiendom og mat.

Smedvig-familien ble en av Norges rikeste etter at riggselskapet Smedvig ble solgt til John Fredriksen. Petter Smedvig Hagland tok med seg sin andel av arven for å satse i Stavanger. Han har siden giftet seg med Kristina Maaseide, datteren til Bjørn Maaseide.

For Petter Smedvig Hagland startet det ikke så godt med satsingen i Stavanger. Selskapet Petrus fikk et underskudd på 243 millioner kroner i 2017. Så gikk det bedre i 2018, med et overskudd på 20 millioner kroner.

Men nå skriver Dagens Næringsliv at Smedvig Hagland de siste månedene har hatt store problemer og jobbet med refinansiering.

Les også Millionhopp for kjendiskokken

Les også Her rives 78 år med Alstor-historie

Advokat Fredrik Bie har jobbet med å få på plass en løsning for Smedvig Hagland. Eiendeler er solgt og forhandlinger med banken er satt i gang.

Petrus er helt ute av det konfliktfylte Alstor-prosjektet. På den tidligere hotelltomten skal det komme 85 leiligheter og tre hagehus med 12 boliger.

Alstor-saken havnet i retten da en annen kjent investor, Alfred Ydstebø, mente han hadde kjøpt tomten. Saken havnet i retten, Ydstebø vant og partene inngikk senere et forlik.

Smedvig Hagland er blitt hardt av oljekrisen. Han har investert i Dome Energy, som driver med oljeproduksjon i Indiana i USA. Den landbaserte oljevirksomheten er blitt hardt rammet av oljeprisfallet, og aksjekursen til Dome har falt kraftig. DN skriver at dette igjen har ført til at Smedvig Hagland er i brudd med lånebetingelsene.

Nå skal Smedvig Hagland planlegge å flytte til USA for å følge opp investeringene der, skriver DN.

LES MER OM SMEDVIG-FORMUEN HER

Dome Energy har hovedkontor i Stockholm og datterselskap i USA. Smedvig Hagland er tredje største eier. Oljeselskapet fikk underskudd på 96 millioner svenske kroner i 2019.