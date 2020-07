Flere opplever problemer med kortbetaling og Vipps

Det er problemer med flere kortbetalingstjenester og Vipps på grunn av driftsforstyrrelser hos selskapet Nets, men nå har feilen blitt funnet.

Det har oppstått problemer med betalingstjenesten Vipps og flere andre kortbetalingstjenester på grunn av driftsforstyrrelser hos selskapet Nets. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 2. juli 2020 18:54 , Publisert: 2. juli 2020 17:06

Saken oppdateres.

Teknisk personell hos Nets er i gang med å utbedre feilen. Det bekrefter Nets' pressetalsperson Povl Damstedt Rasmussen overfor NTB.

– Problemet er fremdeles vedvarende, men vi har funnet feilen. Det dreier seg om et problem med programvaren, sier Rasmussen.

Han legger til at teknisk personell er i gang med å rette opp feilen, og at de håper problemet vil være løst så fort som mulig.

Vipps fortsatt utilgjengelig

Pressekontakt i Vipps, Hanne Kjærnes, bekrefter overfor NTB at problemene er vedvarende.

– Status er at det er tekniske problemer hos vår samarbeidsparter Nets som påvirker Vipps. Det påvirker bank-id og det påvirker også en del annen betaling i Norge generelt, sier hun.

Kjærnes forteller til E24 at de har løpende dialog med Nets, men at situasjonen ennå er usikker.

– Akkurat nå har vi ikke status hverken på hva problemene skyldes eller når de kan bli løst, sier Kjærnes.

– Men vi jobber tett med Nets for å få løst problemet så fort som overhodet mulig, legger hun til.

Hun påpeker også at det var en liten periode der ting så ut til å fungere som normalt igjen, men at de tekniske problemene etter kort tid kom tilbake.

– Akkurat nå er Vipps helt utilgjengelig, så 3,7 millioner nordmenn er rammet.

Trøbbel også i Danmark

Pressetalsmann hos Nets, Povl Damstedt Rasmussen, bekrefter de tekniske problemene overfor Aftenposten.

– Det gjelder flere tjenester som krever kortbetaling. Vi er i gang med å undersøke hva årsaken er og å finne en løsning på problemet, sier han.

Pressesjef hos Nets, Søren Winge sier til E24 at det er særlig BankID, Vipps og netthandel som blir berørt. Han legger til at noen forbrukere kan oppleve problemer ved fysiske betalingsterminaler.

Selskapet Nets har ansvar for kortlesere blant annet i butikker over hele Norden og Baltikum og tilbyr forskjellige typer betalingsløsninger – både på nett og via mobil.

Også i Danmark opplever flere problemer med Nets' tjenester, melder DR.