Problemer med kortbetaling og Vipps er nå løst

Det har siden i ettermiddag vært problemer med flere kortbetalingstjenester og Vipps på grunn av driftsforstyrrelser hos selskapet Nets, men nå skal problemene være løst.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 2. juli 2020 21:12 , Publisert: 2. juli 2020 17:06

Pressekontakt i Vipps, Hanne Kjærnes bekrefter overfor E24 at problemet ser ut til å være løst.

– Alle problemene er nå løst. BankID, kortbetaling og vennebetaling og netthandel i Vipps fungerer nå som normalt, sier hun.

Pressesjef hos Nets, Søren Winge bekrefter også at problemet er løst.

Tidligere i kveld kunne Nets' pressetalsperson Povl Damstedt Rasmussen fortelle NTB at det dreide seg om et problem med programvaren.

Selskapet Nets har ansvar for kortlesere blant annet i butikker over hele Norden og Baltikum og tilbyr forskjellige typer betalingsløsninger – både på nett og via mobil.