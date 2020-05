Boeing sikrer milliardkontrakt med den amerikanske marinen

Etter to måneder med strenge virustiltak, og et helt år med 737 Max-flyene på bakken, får Boeing en håndsrekning fra den amerikanske marinen. Nå skal den amerikanske produsenten levere missiler verdt mer enn 31 milliarder kroner.

Hardt pressede Boeing får nye kontrakter verdt milliarder av kroner av den amerikanske marinen. Vis mer JIM WATSON / AFP

Publisert: Oppdatert: 14. mai 2020 23:25 , Publisert: 14. mai 2020 22:47

Den amerikanske marinen har lagt inn bestillinger på en rekke Boeing-missiler, og flyprodusenten kan dermed notere nye kontrakter verdt totalt 3,1 milliarder dollar (31,6 milliarder kroner).

Av dette har bestillinger verdt 2,6 milliarder dollar tikket inn i løpet av denne uken, ifølge Boeing.

Missilene som skal leveres er av typen Standoff Land Attack Missile Expanded Response (eller SLAM ER). Inkludert i kontraktene er også bestillinger av våpensystemet Harpoon.

Våpnene skal imidlertid ikke brukes i USA, men selges videre, deriblant til Saudi-Arabia, Brasil og Qatar, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

Første levering på 12 år

– Vi er glade for å fortsette vår lange historie med å samarbeide med marinen som forsvarer Amerika og de internasjonale partnere deres, sier visesjefen for Boeing Weapons, Cindy Gruensfelder, i en uttalelse, og legger til:

– Disse kontraktene vil ikke bare utvide produksjonen av Harpoon-programmet gjennom 2026, men de vil også restarte produksjonen for SLAM ER, og sikre leveranser gjennom 2028.

SLAM ER-missiler er produsert av Boeing, og kan angripe mål på land og sjø med medium til lang rekkevidde. Vis mer Boeing

Boeing har ikke levert missiler av denne typen på 12 år, siden 2008.

I fjor høst tok imidlertid Boeing grep for å øke produksjonen av våpensystemene, og startet byggingen av et fabrikkanlegg som ventes å være ferdigstilt til neste år.

Ingen flysalg på to måneder

Håndsrekningen fra de amerikanske myndighetene kommer i en krevende tid for Boeing, som allerede før viruspandemien var rammet av to dødsulykker med flytypen 737 Max.

Flyprodusenten fikk ikke en eneste ny ordre for passasjerfly i løpet av april, og må dermed notere to måneder i 2020 uten nye bestillinger.

Samme måned fortsatte også avbestillingene av 737 Max-fly å tikke inn, med 108 nye kanselleringer. Dermed har Boeing tapt totalt 299 Max-bestillinger så langt i år, ifølge Bloomberg.

Da selskapet la frem tallene for april, ga de også uttrykk for at det er usikkerhet knyttet til 101 andre ordre, og fjernet dem derfor fra produksjonslisten. Den består nå av mindre enn 5.000 maskiner, melder NTB.

Samme dag ga Boeing-sjef David Calhoun uttrykk for at prosessen med å få i gang flytrafikken går langsomt. Calhoun sa også at de er «sannsynlig» at krisen vil tvinge et av de store amerikanske flyselskapene til å gå konkurs.

– Trusselen mot flybransjen er alvorlig. Det er ikke noe spørsmål om det. Og «apokalyptisk» er faktisk en passende beskrivelse for øyeblikket, sa han i et intervju med TV-kanalen NBC.

– Noe vil skje når vi kommer til september. Trafikken vil ikke være tilbake til 100 prosent. Den vil ikke engang være tilbake til 25 prosent. Kanskje vi ved utgangen av året nærmer oss 50 prosent, la han til.