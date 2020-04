Garderobemannen er konkurs – jobber med å etablere videre drift

Selskapet byttet navn samme dag som de melder om konkursen.

Garderobemannen opplyser om oppbudet på sine nettsider. Vis mer Skjermdump

Publisert: Oppdatert: 24. april 2020 13:08 , Publisert: 24. april 2020 12:06

Garderobemannen opplyser på sine nettsider at de har meldt seg konkurs i dag, den 24. april.

Det jobbes nå med å etablere videre drift av selskapet, opplyses det.

– Håper vi i fremtiden også kan være tilgjengelige for nye og gamle kunder, står det på nettsiden.

Selskapet har vært leverandør av garderobeløsninger, og har hovedkontor i Fredrikstad.

– Vi har gjort alle mulige tiltak for å overleve denne krisen som fortsatt herjer verden over. Salget

halverte seg i mars måned og vi la raskt ned to butikker, i Tromsø og Kristiansand. Videre reduserte

vi åpningstidene og de fleste ansatte ble permittert helt eller delvis. Vi har jobbet døgnet rundt med

å kutte ytterligere ned på kostnader, men må likevel dessverre innse at vi må melde oppbud, sier

hovedeier Erik Bøckmann i Garderobe-Mannen i en pressemelding.

Byttet navn

Ifølge Brønnøysundregistrene endret selskapet navn fra Garderobe-Mannen AS til Åre Norge AS samme dag som konkursen blir meldt på nettsidene.

Selskapets leder og styreleder Erik Bøckmann slo også selskapet Åre Organisering konkurs tidligere denne uken.

Selskapet Garderobe-Mannen ble startet i 1996, og hadde frem til konkursen 97 ansatte og 22 butikker.

Bøckmann skriver i pressemeldingen at han nå ser på muligheten for å starte opp et nytt selskap.

– Vi jobber nå intenst med alle våre samarbeidspartnere for å finne en løsning og vi håper vi lykkes.

Vårt mål er å fortsette å levere høykvalitets garderobeprodukter til våre kunder, sier

Bøckmann.

Konsernet

Bøckmann samlet alle selskapene sine i et konsern i 2014. Da ble omsetningen til Garderobemannen mangedoblet fra fem til rundt 40 millioner, samtidig som driften gikk fra overskudd til underskudd.

Fra 2017 til 2018 gikk konsernet fra et negativt driftsresultat på nesten 7,4 millioner kroner til et positivt på 5,1 millioner, ifølge regnskapet.

Årsresultatet gikk samtidig fra minus 8 millioner til positive 3,5 millioner.

Regnskapene for 2019 er ikke tilgjengelig i registrene ennå.

Det har ikke lyktes E24 å få en kommentar fra Bøckmann.

Les også: