Representantskapet i Norges Bank vil ha flere svar etter Tangen-møte

Julie Brodtkorb, leder for representantskapet i Norges Bank, sier de ikke har konkludert om det behøves en granskning av Nicolai Tangens ansettelse som Oljefondet-sjef.

Julie Brodtkorb, leder for representantskapet i Norges Bank

22. april 2020

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt onsdag en fem timer lang redegjørelse for ansettelsen av påtroppende Oljefondet-sjef Nicolai Tangen til representantskapet, som er kontrollorganet i Norges Bank.

– Representantskapet har fått en redegjørelse fra sentralbanksjefen, samtidig er det noen spørsmål vi som tilsyn mente var noe uklare, og vi har derfor sendt en forespørsel til hovedstyret om få oversendt svar på dette skriftlig, sier komité-leder Julie Brodtkorb til E24.

Hun sier at sentralbanksjef Olsen, som ledet arbeidet med å ansette Tangen, fikk spørsmål rundt ansettelsen, og rundt nåværende sjef Yngve Slyngstads deltagelse på seminaret.

Brodtkorp vil ikke si nærmere hva slags spørsmål som fortsatt står ubesvart.

– Det interessante for det norske folk er om prosessene har gått etter reglene, da kan vi ikke presentere stykker og deler av det vi til nå har, vi må presentere helheten.

Uheldig for Norges Bank

– Det er opplagt for alle at det er uheldig for Norges Bank, den uroen som har oppstått med denne saken, derfor er det viktig at vi som tilsynsorgan kan gi en oversikt over hva som har skjedd, og om alt har vært i henhold til reglene, sier komité-lederen.

Hun er usikker på når nøyaktig de får svar, men legger til at hovestyret nok vil prioritere dette.

– Når vi har fått svar på dette, vil vi ta et nytt møte i representantskapet, sier Brodtkorp som påpeker at hun har tillit til sentralbanksjefen.

Sammen med Øystein Olsen, var også visesentralbanksjefene tilstede for å svare på spørsmål.

Om hvor vanskelig denne saken er sammenlignet med andre saker representantskapet fører tilsyn med, sier hun følgende:

– Representantskapet har en krevende jobb ved å føre tilsyn med Norges Bank og Oljefondet. I dag har vi kun hatt én sak på agendaen, til vanlig har vi flere.

150 deltagere på «drømmeseminar»

Det ekstraordinære møtet kommer etter Tangens «drømmeseminar», som VG skrev om denne helgen, der den nye sjefen for Oljefondet inviterte rundt 150 deltakere til et tre dager langt opphold til Philadelphia i november i fjor.

Tangen, som noen måneder senere ble presentert som Oljefondets nye sjef, leide inn to privatfly og dekket hotell, mat og drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne på seminaret.

Blant deltagerne var flere norske samfunnstopper, blant annet avtroppende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad, tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær, regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad og statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

