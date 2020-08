​Hurtigruten stopper alle ekspedisjonscruise-seilinger inntil videre

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS Roald Amundsen. Vis mer JOHAN ORDONEZ / AFP

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 10:26 , Publisert: 3. august 2020 10:11

«Etter utbruddet av coronasmitte på ekspedisjonscruiseskipet MS Roald Amundsen, stopper Hurtigruten inntil videre alle seilinger med ekspedisjonscruiseskipene MS Roald Amundsen, MS Fridtjof Nansen og MS Spitsbergen både i og utenfor norsk farvann».

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer. Derfor er vi nå i gang med en full gjennomgang av alle prosedyrer, og alle sider av vår egen håndtering, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i meldingen.

Les også – Corona var det siste Hurtigruten trengte nå

– Rutinesvikt

Hurtigruten har innkalt til en pressekonferanse mandag ettermiddag. E24 har vært i kontakt med rederiet, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer før pressekonferansen.

– Vår egen rutinesvikt og økt smitte internasjonalt, gjør at vi inntil videre innstiller alle våre ekspedisjonscruise-seilinger både i og utenfor norsk farvann, sier Skjeldam.

Hurtigrutens to ekspedisjonscruiseskip som er i drift - MS Fridtjof Nansen og MS Spitsbergen - legges til kai når de nåværende cruisene avsluttes i løpet av de neste dagene.

Hurtigrutens rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes påvirkes ikke.

Hurtigruten melder at de i løpet av mandag vil starte arbeidet med å kontakte gjester som blir berørt av kanselleringene.

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi har ikke vært gode nok og vi har gjort feil. På vegne av alle oss i Hurtigruten er jeg lei meg for det som har skjedd. Vi tar ansvaret vårt fullt ut, sier Skjeldam.

Les også Hurtigruten: 33 ansatte testet positivt for coronaviruset

Gjennomgår hendelsesforløpet

Hurtigruten skriver at selskapet nå gjennomgår hele hendelsesforløpet, og hva som skjedde i perioden frem til de første coronatilfellene blant mannskapet på MS Roald Amundsen ble bekreftet fredag formiddag.

– De siste dagene har handlet om to ting. Å ta vare på gjester og kolleger - og å bidra til å spore og begrense smitten. Vi jobber tett sammen med Folkehelseinstituttet (FHI), Tromsø kommune og andre aktører for å håndtere situasjonen best mulig, sier Skjeldam.

36 besetningsmedlemmer og flere gjester har testet positivt for coronaviruset, etter at det fredag formiddag ble bekreftet utbrudd av corona på ekspedisjonscruiseskipet MS Roald Amundsen.

Her kan du lese mer om Coronaviruset Hurtigruten Coronaviruset