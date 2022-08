Streiken i prosessindustrien trappes opp med over tusen medlemmer

Industri Energi varsler at ytterligere 1.115 medlemmer tas ut i streik i elektrokjemisk industri. Fra neste mandag streiker arbeidere i to aluminiumsbedrifter.

STREIK: Hjørnestensbedriften Hydro Aluminium Sunndal er en av to aluminiumsbedrifter som nå blir tatt ut i streik.

Lørdag kveld ble det klart at vi får en streik i prosessunderstrien etter at meglingen endte i konflikt. Tirsdag ettermiddag kom varselet om at ytterligere 1.115 industriarbeidere tas ut i streik.

– Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiverne i Norsk Industri, sier forbundsleder Frode Alfheim i arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi.

Fra før er 1.422 medlemmer i streik. Det økte uttaket vil gjelde fra 22. august, og da vil antallet være på 2537 personer.

Tidligere var ikke alumiumsindustrien tatt ut i streik. Men fra neste mandag vil 655 personer i Hydro Aluminium Sunndal og 444 medlemmer i Alcoa Mosjøen streike.

– Det at vi nå også tar ut deler av aluminiumsindustrien i streik betyr at det virkelig begynner å svi for arbeidsgiverne, sier Alfheim.

Her blir det streik Inkludert antallet fra varselet vil 2537 personer være tatt ut i streik. Nye: Hydro Aluminium Sunndal – 655

Alcoa Mosjøen – 444

Bilfinger Industrial Service Norway – 16 Fra før: Boliden Odda AS – 255

Elkem ASA Salten Verk – 169

Elkem ASA Rana – 89

Elkem ASA Thamshavn – 131

Eramet Norway AS avd. Sauda – 142

Elkem Carbon AS avd. Carbon – 46

Glencore Nikkelverk AS – 328

Wacker Chemicals Norway AS – 137

Washington Mills AS – 97

Aartun Transport avd. Smelteverket AS – 28 Kilde: Industri Energi Vis mer

Han forklarer at det tar tid å kjøre ned og starte opp aluminiumsverk. Dessuten tar forbundet ut to verk som heller ikke vil få omsatt den kraften som de nå ikke får brukt, heter det i pressemeldingen.

Direktør i Norsk Industri, Carla Botten-Verboven forklarer at bedriftene som er tatt ut i det første streikeuttaket bruker to til fem dager før de i praksis starter streiken, mens aluminiumsverkene som nå er tatt ut har en betydelig lengre nedkjøringsperiode på flere uker.