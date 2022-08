Marita (33) flyttet hjem for å spare opp egenkapital – bør være glad for økt rente, mener økonom

Siden hun flyttet hjem til sin mor har 33 år gamle Marita spart opp over 300.000 kroner i egenkapital. Torsdagens renteheving er gode nyheter for førstegangskjøperne, mener seniorøkonom.

Marita Bjerketvedt (33) leide bolig i flere år, før hun valgte å flytte hjem for å spare.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I desember 2020 gjorde Marita Bjerketvedt noe uvanlig. Da leiekontrakten hennes utløp, valgte den nå 33 år gamle helsefagarbeideren å flytte hjem til sin mor. Hun hadde leid bolig i mange år.

Hensikten var å spare opp egenkapital for en gang å kunne realisere drømmen om å eie sin egen bolig.

– Jeg var over 30 år da jeg flyttet hjem igjen, og kjente helt klart på det. Men selv om det var kjipt, var det lureste jeg kunne gjøre for å få spart mest mulig på kortest mulig tid, sier Bjerketvedt.

Marita Bjerketvedt kunne ønske myndighetene lempet på egenkapitalkravet i utlånsforskriften. Hun betalte nesten mer i husleie da hun leide bolig, enn hun ville betalt månedlig om hun hadde boliglån.

I godt og vel halvannet år har hun bodd sammen med moren og to katter i en toromsleilighet på Rykkinn i Bærum. På denne tiden har hun klart å spare 312.297 kroner.

– Å la meg få bo hjemme gratis og spare er mammas måte å hjelpe meg på. Selv har hun ikke mulighet til å hjelpe meg økonomisk eller stå som kausjonist for meg, forteller Bjerketvedt.

– Målet jeg strekker meg etter er å spare opp cirka 445.000 kroner i egenkapital. Da kan jeg få et boliglån på tre millioner som forhåpentligvis er tilstrekkelig for en toroms leilighet, legger hun til.

33-åringen legger til at samtlige jevnaldrende hun kjenner fikk en eller annen form for økonomisk hjelp av foreldrene, da de kjøpte sin første bolig.

Les på E24+ Så mye dyrere blir boliglånet

– Godt nytt for førstegangskjøperne

Etter torsdagens rentebeslutning fra Norges Bank landet styringsrenten i Norge på 1,75 prosent – det høyeste nivået siden 2011.

Økte renter er gode nyheter for Margrethe og andre som i disse dager sparer til å få råd til egen bolig, mener Sara Midtgard, seniorøkonom i Handelsbanken.

Seniorøkonom Sara Midtgaard tror rentenivået vil føre til en avkjøling i boligmarkedet utover høsten.

– Her har Norges Bank gjort førstegangskjøperen en tjeneste. Hvis ikke renten hadde blitt satt ytterligere opp, ville boligprisene fortsatt å stige og det hadde blitt dyrere å kjøpe sin første bolig, sier hun.

Flere eksperter har vært forundret over at de varslede renteøkningene ikke har hatt en større avkjølende effekt på boligmarkedet. Sara Midtgaard mener det ikke er så rart.

– Det er verdt å huske at renten heves fra et historisk lavt nivå, og fortsatt er under det vi regner som et normalt nivå. Det er først når den nå har bikket 1,75 prosent vi vil se at den har en innstrammende effekt blant annet i boligprisene, sier seniorøkonomen.

Midtgaard tror renteøkningene fører til et moderat prisfall utover høsten og inn i det kommende året.

– Vi tror boligprisene i Norge i snitt vil falle med om lag 1 prosent det kommende året, sier hun.

Maritas mor har ikke mulighet til å hjelpe datteren økonomisk. – Å la meg bo gratis hjemme er hennes måte å hjelpe meg på, sier 33-åringen.

Dyrere lån

Marita Bjerketvedt sier hun følger med på rentebevegelsene.

– Jeg hører ekspertene si at når renten går opp, vil boligprisene gå ned. Det er jo bra for meg og andre i min situasjon. Samtidig fører det til at et eventuelt boliglån blir dyrere for meg. Så det slår ut både positivt og uheldig samtidig, sier Bjerketvedt.

33-åringen sier den kraftige prisveksten i år har gjort det vanskeligere for henne å spare til egen bolig.

– Jeg og mange med meg har mindre kjøpekraft enn tidligere fordi lønnsveksten ikke har fulgt inflasjonen. Da går det også saktere å spare opp tilstrekkelig egenkapital, sier hun.

Les også Renteuro gjør at Karolina dropper boligkjøp inntil videre

Stoppet av egenkapitalkravet

Bjerketvedt har jobbet i den kommunale helsetjenesten i Bærum i 13 år. De siste åtte årene i fast heltidsstilling. For egen del kunne 33-åringen ønske at det ble lempet på egenkapitalkravet, som i dag er på 15 prosent av kjøpesummen.

– Jeg sjekket lånebetingelsene da jeg leide bolig, og fant ut at jeg ville betalt omtrent det samme, om ikke mindre, for å nedbetale et boliglån som jeg gjorde i leie, sier hun.

Den siste perioden hun leide forsvant 13.000 fra kontoen i husleie hver måned.

– På et tidspunkt måtte jeg slutte å kaste penger ut av vinduet. Forhåpentligvis er jeg snart i mål og kan kjøpe min egen bolig. Heldigvis har jeg og mamma et veldig godt forhold – ellers hadde ikke dette gått, sier Bjerketvedt.