Bjørn Dæhlie og kona flytter til Sveits

Skikongen vil realisere planen om å bo i utlandet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bjørn Dæhlie og kona Vilde Falck-Ytter flytter til Sveits, opplyser Dæhlie til Nettavisen.

– Vi har tenkt på dette i mange år, men det har ikke passet med hensyn til familie og jobb, skriver han til avisen.

– Vi er midt i 50 årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå.

Dæhlie opplyser til avisen at han har besøkt Sveits mange ganger, og har blitt glad i landet og kjenner det godt «etter mange besøk med langrennslandslaget».

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sier han til Nettavisen.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Bjørn Dæhlie.

Det siste året har Dæhlie skapt flere overskrifter for sin flytting. Sist i oktober da det ble kjent at han flyttet fra Bø i Vesterålen.

Flyttingen til Nordlands kommunen kom etter at de satt ned formuesskatten i 2019, og deretter var det flere mangemillionærer som var på flyttefot dit.

Dæhlie beskrev Bø-flyttingen som et «prøveprosjekt» i mars i fjor, og slo samtidig fast at han ikke bor et sted hvor han ikke trives.