Bjørn Dæhlie og kona flytter til Sveits

Skikongen vil realisere planen om å bo i utlandet.

Bjørn Dæhlie og Vilde Falck-Ytter vil flytte ut av Norge. Vis mer

Bjørn Dæhlie og kona Vilde Falck-Ytter flytter til Sveits, opplyser Dæhlie til Nettavisen.

– Vi har tenkt på dette i mange år, men det har ikke passet med hensyn til familie og jobb, skriver han til avisen.

– Vi er midt i 50 årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå.

Dæhlie opplyser til avisen at han har besøkt Sveits mange ganger, og har blitt glad i landet og kjenner det godt «etter mange besøk med langrennslandslaget».

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sier han til Nettavisen.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Bjørn Dæhlie.

Skatteparadis

Sveits er kjent som et skatteparadis og det er flere rike mennesker som har meldt flytting dit gjennom tidene.

Sveits er nummer fem på listen til Tax Justice Network over skatteparadiser.

I et skatteparadis kan utlendinger og selskaper eid av utlendinger få lave skatter. Skatteparadis har ofte et lovverk som hindrer innsyn fra omverden. Det er ikke ulovlig å ha verdier i skatteparadiser.

Sveitsiske skattemyndigheter skriver på sine sider at det imidlertid er store forskjeller i skattebyrden fra kanton til kanton, som er delstat eller administrasjonsområde, men også fra kommune til kommune. Forskjellene gjelder først og fremst inntekts- og formuesskatter.

Solgte huset i Bø i oktober

Det siste året har Dæhlie skapt flere overskrifter for sin flytting. Sist i oktober da det ble kjent at han solgte huset i Bø i Vesterålen. Huset kjøpte han året før, og han sa da til VG at grunnen var kuttet i formuesskatt i kommunen.

Etter skattegrepet til kommunen var det flere mangemillionærer som var på flyttefot dit.

Dæhlie beskrev Bø-flyttingen som et «prøveprosjekt» i mars i fjor, og slo samtidig fast at han ikke bor et sted hvor han ikke trives.

Da det ble kjent at skikongen la ut huset for salg uttalte Bø-ordfører Sture Pedersen at presseomtalen av flyttingen har «vært en belastning».

– Uansett hva noen av oss har uttalt oss om, så har det handlet om formuesskatt, sa han i oktober i fjor.

Ligningsformue på 418 mill.

Dæhlie hadde en ligningsformue på 418 millioner kroner i 2020, som er de nyeste tallene.

Selskapet hans, Sisa Invest, endte 2020 med et resultat før skatt på 80,67 millioner kroner, opp fra 18,13 millioner i 2019.

Selskapet betalte 595.460 kroner i lønn til styrets leder, altså Dæhli, ifølge regnskapet. I tillegg ble det utbetalt tilleggsutbytte på 11,2 millioner kroner. I løpet av regnskapsåret kunne Dæhlie blant annet notere en gevinst på 16 millioner kroner på sine Tesla-aksjer.

Tidenes tredje mestvinnende vinterolympier

Bjørn Dæhlie er en av Norges største vintersportsutøvere gjennom tidene med åtte OL-gull og ni VM-gull i langrenn. Det gjør ham til tidenes tredje mestvinnende vinterolympier.

Han fikk sitt gjennombrudd som løper i 1991, og gikk på toppnivå frem til 2001 da han måtte legge opp på grunn av en ryggskade han pådro seg på rulleski.

Suksessen i skisporet gjorde også veien kort til sitt eget klesmerke spesialisert mot langrenn og utendørsaktivitet. Han har også vært et kjent fjes fra TV-serien Gutta på tur på 90-tallet.