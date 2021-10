Tekniske problemer for Klarna over hele Europa

Betalingstjenesten Klarna sliter med både app og betalingsløsningen i hele Europa – også Norge.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det melder tjenesten på sine nettsider.

«Hendelsen ser ut til å påvirke Klarna Checkout, Klarna Payments, Instant Shopping, One-time card, Klarna Car og Klarna Card 3DS-bekreftelse». I tillegg har Klarna App en nedgradert status i EU», heter det på nettsidene.

Selskapet undersøker problemer og jobber for å løse det «med høy prioritet», legger de til i meldingen, som ble lagt ut klokken 09.39.

Klokken 10.57 har selskapet oppdatert med at de fortsatt undersøker problemet.

Problemer også i sommer

Betalingsselskapet hadde store tekniske problemer også tidligere i år. I mai ble det oppdaget at en rekke kunder skulle ha fått tilgang til andres opplysninger idet de logget seg inn. Der fikk de blant annet opp betalings- og kjøpshistorikk til andre personer, skrev Dagens Industri.

Over 80.000 kunder fikk ifølge avisen informasjonen sin delt, noe som fikk toppsjef Sebastian Siemiatkowski til å beskrive hendelsen som «pinlig».

– Det er klart at det påvirker tilliten til oss, jeg trenger ikke å sitte og si at jeg håper at det ikke er slik. Det her er dårlig for oss, punktum. Og det er pinlig, og vi er utrolig lei oss. Så enkelt er det. Men nå det er sagt, så er det mange ting som vi kan gjøre bedre, sa Siemiatkowski til Dagens Nyheter.

Les også Rapperen A$AP Rocky inn i Klarna – vil ikke avsløre eierandelen

90 millioner kunder

Klarna er en svensk betalingstjeneste, men har brukere i en rekke land verden over – blant annet i Norge. De står for betalingsløsningen for en rekke norske nettbutikker.

På sine nettsider opplyser selskapet at de har 90 millioner «aktive kunder» og står for betalingsløsninger for 250.000 bedrifter. De skriver også at de har to millioner transaksjoner hver dag.

Tidligere har de fått oppmerksomhet for å hente inn blant andre rapperne A$AP Rocky og Snoop Dogg som investorer.