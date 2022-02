Flere utsolgt for jod-tabletter: – Mange har satt seg på venteliste

Jod-tabletter til bruk ved atomhendelser er noe av det Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler å ha i skapet til krisesituasjoner.

SALGSBOOM: Hos Apotek 1 opplever de at kunder setter seg på venteliste for å kjøpe jod-tabletter, etter invasjonen av Ukraina. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Nå ser det ut til flere og flere nordmenn tar denne anbefalingen på alvor. Flere apoteker har nemlig de siste døgnene meldt om kraftig salgsvekst av jod-tabletter.

– Fredag solgte vi like mye på én dag som det vi gjør på et helt år, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til E24.

Mandag til onsdag, da situasjonen mellom Russland og Ukraina for alvor tilspisset seg, solgte Apotek 1 like mange jod-tabletter som de gjør på et halvt år.

– Annenhver kunde spør om jod-tabletter, og mange har satt seg på venteliste, forteller Ensrud.

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 forteller at kunder setter seg på venteliste for å kjøpe jod-tabletter. Vis mer

Jod-tabletter skal tas på anbefaling fra myndighetene dersom det er fare for at man er eksponert for radioaktiv stråling.

Det er ikke benyttet atomvåpen i krigen i Ukraina, men Russland er et av ni land som besitter atomvåpen, ifølge FN.

Fra denne skuffen på Apotek 1 Galleriet i Bergen forsvant de siste pakkene med jod-tabletter torsdag. Vis mer

– Aktuelt tiltak ved atomhendelser

Apotekkjeden Apotera opplyste til E24 fredag at de fryktet de ville bli utsolgt for Jodix, den anbefalte typen jod-tabletter, innen få timer.

– Vi ble raskt utsolgt i går. Vi solgte vel litt over 2500 esker på få timer, sier administrerende direktør Patrick Hjetland lørdag.

Apotera selger Jodix i pakker med 10 og 100 tabletter, og begge disse er nå utsolgt.

– Vi får inn mer på lager neste uke, forteller Hjetland.

Administrerende direktør Patrick Hjetland i Apotera forteller om en voldsom vekst i salget av jod-tabletter. Vis mer

Han ser salget i direkte sammenheng med den nylig utbrutte krigen i Ukraina.

– Jod-tabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. Mange ønsker derfor å ha dette liggende i beredskap, sier Hjetland.

– Forstår du denne kundeatferden?

– Ja, jeg kan til dels forstå det, sier Hjetland.

Kunder kjøper «feil» jod-tablett

Også hos Apotek 1 er det Jodix det nå selges rekordstore kvanta av.

Pressesjef Ensrud forteller at mange kunder blander, og kjøper vitamintilskuddet jod, istedenfor Jodix.

– Vi opplever at folk kjøper «feil» jod-produkt. Derfor har vi begynt å spørre kunden om de skal ha jod til beredskap eller som vitamintilskudd. Kunder som kjøper på nett har vi ringt opp for å forsikre oss om at de har kjøpt rett, og da opplever mange å ha kjøpt feil, sier hun.

DSA: Lang avstand til Ukrainske kjernekraftverk

Astrid Liland, beredskapsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA), sier stråling i Ukraina ikke vil medføre noen anbefaling om å ta jod-tabletter her hjemme.

– Atomreaktorene i Ukraina er såpass langt unna at det ikke blir nødvendig å ta jod her hjemme selv om det skulle bli alvorlig der. Vi har likevel forståelse for at folk begynner å tenke på det nå, og kjøper tabletter, sier hun til E24.

Liland er glad for at folk tar beredskapsanbefalinger på alvor.

– Vi har lenge anbefalt at alle under 40 år skal ha jod-tabletter lagret hjemme. Ut ifra et generelt perspektiv er vi derfor glade for at folk kjøper jod-tabletter til hjemmelagring.

Beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet ber folk myndighetenes råd og anbefalinger. Vis mer

Beredskapsdirektøren forklarer at hovedårsaken til at både DSA og DSB anbefaler hjemmelagring av jod-tabletter, er den jevnlige seilasen til ulike atomubåter og -isbrytere utenfor norskekysten.

– Generelt er bruk av atomvåpen i land utenfor Norge en del av våre dimensjonerende scenarioer. Igjen er avstanden til Norge veldig lang hvis det skulle bli brukt atomvåpen i Ukraina. Men det er ikke noe vi spekulerer i, sier Liland.

Torsdag, da Russland invaderte Ukraina, uttalte Norges statsminister Jonas Gahr Støre at han har forståelse for at nordmenn kan bli urolige av det som skjer i Ukraina.

– Jeg vil derfor understreke: Vi ser ingen forhøyet militær aktivitet i våre nærområder, men som en del av vår beredskap øker vi årvåkenheten også i vårt land, og vi følger situasjonen nøye, sa Støre til VG.

Psykolog: – Helt rasjonelt

Unni Heltne er spesialist i klinisk psykologi, og seniorrådgiver ved senter for krisepsykologi tilknyttet Universitetet i Bergen.

Hun tror mange husker Tsjernobyl-ulykken i 1986, da en av atomreaktorene i kjernekraftverket eksploderte, og har stor forståelse for at folk vil sikre seg en pakke Jodix.

– Det er egentlig helt rasjonelt fundert. Det handler om å ta kontroll over det lille vi kan kontrollere i en ekstremt uoversiktlig situasjon, og det er veldig menneskelig, mener Heltne.

Det er en rasjonell og menneskelig reaksjon å «hamstre» jod-tabletter nå, mener Unni Heltne, spesialist i klinisk psykologi, og seniorrådgiver ved senter for krisepsykologi tilknyttet Universitetet i Bergen. Vis mer

Hun har forståelse for at folk sliter med å berolige seg når det utspiller seg en krig såpass nærme Norge.

– Det er lettere å skjerme seg fra noe som skjer langt vekke. Når det skjer nesten i nabolaget, er det klart det vekker mye frykt og engstelse. Den mediedekningen som er nå gjør det også umulig å skjerme seg, og jo mer vi ser, jo mer bekymret blir vi, sier Heltne.

Hun råder folk til å prøve å få inn litt andre impulser.

– Distraksjon hjelper. Gjør andre ting som får konsentrasjon og fokus inn i hodet. Snakk med andre, men helst ikke bare folk som er like redde eller reddere enn en selv. Hjelp hverandre til å få et mest mulig rasjonelt perspektiv, råder psykologen.