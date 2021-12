Hotellkjemper varsler massepermitteringer

Lønnsstøtten er ikke god nok til å unngå permitteringer for hotellkjedene Nordic Choice og Thon Hotels.

SKRIK: Torgeir Silseth (t.v.) og Morten Thorvaldsen (t.h.) foran Edvard Munchs motiv. Ingen av hotellkonsernsjefene fikk det de ønsket seg til jul. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fredag ettermiddag la regjeringen frem den lenge etterspurte lønnsstøtteordningen for næringslivet.

De store hotellaktørene Nordic Choice og Thon Hotels håper ordningen skulle være god nok til at de kunne unngå permitteringer, og dermed tape kompetanse som allerede er vanskelig å få tak i etter tidligere nedstengningsrunder

Det mener de ikke pakken som ble lagt frem i dag er.

– Det er et nederlag for trepartssamarbeidet, for oss og våre ansatte, og for regjeringen at man ikke får til dette, sier konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Han og konsernsjefen i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, er begge på The Hub i Oslo for å følge pressekonferansen til regjeringen sammen.

Anslår 1000 permitteringer

Thorvaldsen anslår at de må permittere rundt 1000 ansatte, og har allerede sendt ut varsel.

Silseth vet ennå ikke hvor mange som må permitteres. De sender ut permitteringsvarsel i morgen.

Konsernsjefene i Nordic Choice og Thon møttes på Stordalens flaggskipshotell The Hub i Oslo for å se regjeringen legge frem ny lønnsstøtteordning sammen fredag. Hovedtillitsvalg Janne Sandanger og hotelldirektør André Schreiner på The Hub bak. Vis mer

Konsernsjefene hadde håpet på en lønnsstøtteordning som var langt høyere enn det som er lagt frem.

For å få den høyeste summen for lønnsstøtte, må bedriften ha 100 prosent omsetningstap. Da får man 30.000 kroner per ansatt, begrenset til 80 prosent av bruttolønnen, ifølge regjeringen. Deretter går kurven bratt ned. Har man omsetningstap på minst 20 prosent, får man 3.000 kroner per ansatt.

Skulle det monnet for Choice og Thon å ikke permittere, måtte avkortingen for omsetningsfall være mindre, eller løst slik at man fikk et flatt lønnstillegg hvis man nådde et visst omsetningstap, mener konsernsjefene.

– Vi hadde håpet på en dekning på 50 prosent eller mer av lønnskostnader. Etter våre beregninger får vi dekket 20 prosent, sier Silseth.

– Det er trist

Thorvaldsen har fått samme resultat på sine beregninger for Thon. Da blir permittering eneste veien for å minimere tap som følge av coronarestriksjoner.

– Det er trist nå rett før jul, sier Thorvaldsen.

Konsernsjef Morten Thorvaldsen har allerede sendt ut et generelt permitteringsvarsel. Han anslår at 1000 ansatte må permitteres før jul. Vis mer

Lørdag morgen arrangeres det demonstrasjon for bedre kompensasjonsordninger for hotell- og restaurantbransjen utenfor Stortinget.

– Nå kommer vi alle til å stå utenfor Stortinget i morgen, sier Silseth.

– Det viser hvor engasjerte vi er som arbeidsgivere, sier Thorvaldsen.

– Må respektere at ulike bedrifter tar ulike valg

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier på pressekonferansen at de har hatt ulike diskusjoner, og at de endte med å lage en modell etter omsetningssvikt, hvor man har en lineær linje basert på omsetningssvikt fra startnivået på 3.000 kroner per ansatt til 30.000 per ansatt.

– Klart vi må respektere at ulike bedrifter tar ulike valg, sier Vedum og påpeker at vurderingene må bedriftseiere gjøre, «helst sammen med sine tillitsvalgte».

Han legger til at de også har vært opptatt av å styrke permitteringsordningen.

– Det gjør det også tryggere for et helt arbeidsliv, mener han.

– Vil det ikke være mulig å ha en perfekt ordning

Næringsminister Jan Christian Vestre skyter inn at bedriftene må se på helheten i støtteordningene, hvor bedriftene kan velge om de vektlegger november, og eller, desember i kompensasjonsordningen.

– Poenget er at bedriftene må se på helheten av disse støtteordningene og vurdere hva som er best for dem, sier Vestre.

– Så vil det ikke være mulig å ha en perfekt ordning som treffer hele mangfoldet, og hele bredden av norsk næringsliv, legger han til, men påpeker at de forsøker å treffe flest mulig og størst mulig bredde gjennom summen av tiltak de tilbyr.