Regjeringen foreslår mer fleksibel lønnsstøtteordning

For at flere bedrifter skal kunne benytte seg av lønnsstøtteordningen foreslår regjeringen endringer som gir en mer fleksibel beregning av omsetningsfall.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres...

Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding søndag kveld.

Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte, heter det i meldingen.

– Vi har vært opptatt av å gjøre det litt mindre vanskelig for bedrifter og ansatte i månedene som nå kommer. Vi har lyttet til partene og innspill vi har fått de siste dagene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Derfor vil regjeringen nå foreslå at bedriftene selv kan velge hvilken av de to beregningsmåtene som passer best. Avkortingen for de som velger oktober og november, tas bort som følge av at alle nå kan benytte modellen, sier han videre.

Partene i arbeidslivet har den siste uken sittet i forhandlinger med regjeringen om en lenge etterlyst lønnsstøtteordning til kriserammede bedrifter.

Målet er å unngå permitteringer. Fredag ble ordningen presentert av Vedum.

Lørdag uttalte Vedum til Dagsrevyen at regjeringen ikke har mer å gi til kokker, servitører og andre i servicenæringen på grunn av EØS-avtalen. Det har Esa tilbakevist søndag, ifølge NTB.

– Vi er opptatt av at vi skal være innenfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligger der til det beste for norske bedrifter. Derfor er jeg optimistisk med tanke på de signalene ESA har kommet med i dag, sier finansministeren i kveldens pressemelding.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har avtalt et nytt møte med ESA mandag formiddag.