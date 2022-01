Regjeringen og SV enige om utvidet krisepakke

Den nye krisepakken kommer i tillegg til regjeringens pakke på omtrent 20 milliarder kroner.

FORHANDLINGER: Per Olaf Lundteigen (Sp), Eli Tuva Moflag (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) pressekonferanse i vandrehallen om forsterkede økonomiske koronatiltak tidligere denne uken. Vis mer

– Både pandemien og strømkrisen rammer dem som har det vanskeligst fra før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med et trygt og rettferdig sikkerhetsnett, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Sent fredag melder regjeringen enighet med SV om blant annet utvidet lønnsstøtte i februar, kompensasjon til kollektivtrafikken og strømstøtte til studenter (se fullstendig liste i bunnen av saken).

– For Senterpartiet og regjeringen er det viktig å stille opp med tiltak for de som er rammet av krisen. Pakken vil være med på å gjøre hverdagen litt mindre krevende for de som nå er rammet av pandemien, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad som også har vært sentral i forhandlingene.

SV fikk gjennom kollektivstøtte

– Nå mer enn dobler vi støtten til kollektivtrafikken og kompenserer for tapte billettinntekter fram til august, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski i pressemeldingen.

Hun sier at man fremover må forhindre kutt i rutetilbudet, og sørge for at flere reiser kollektivt og med jernbane.

– Vi har også lyttet til studentene og vedtar nå et kraftig økonomisk løft for dem. Det er urimelig at man skal ta opp lån for å få hjelp til strømregningen. Nå blir hele strømstøtten på 3000 kroner stipend, ikke lån.

På toppen av eksisterende krisepakke

I den nye avtalen er det foreslått tiltak verdt 1,86 milliarder kroner. Det kommer altså i tillegg til krisepakken som allerede har en ramme på over 20 milliarder.

Dette er den fullstendige listen over tiltak: