Næringsministeren møter partene i arbeidslivet etter nye tiltak

Næringsminister Jan Christian Vestre møter partene i arbeidslivet fredag. Temaet er de nye coronatiltak fra regjeringen, og hvordan de påvirker næringslivet.

Fredag har næringsminister Jan Christian Vestre møtt LO, Virke og NHO for å høre hvordan de vurderer situasjonen fremover mot jul.

I møte med pressen takket næringsministeren for et «godt konstruktivt møte», og understreket at «samfunnet ikke er stengt ned».

– Tiltakene er i første omgang ment for 14 dager. Vi må ha litt is i magen, sier næringsministeren.

– Jeg tar med innspillene jeg har fått her i dag. Jeg har understreket overfor partene at dialogen er viktig for oss, sier Vestre.

Torsdag presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) nye økonomiske tiltak i møte med den nye virusvarianten.

De innebærer at arbeidsgiverperioden ved coronarelatert sykefraværer reduseres, at den kommunale kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren videreføres, og at den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner blir stående til januar.

– Vi har gjort tre grep som vi tror vil ha effekt, og så må vi komme tilbake til resten senere, sier næringsministeren.

Vestre understreket at folk ikke må slutte å gå ut og bruke lokale butikker, restauranter og kafeer – og at flere må vaksinere seg.

– De som fortsatt ikke har fått ut fingeren og tatt vaksine, de må skjerpe seg, sier Vestre.

– Bruk byene, bruk bygdene innenfor de smittevernreglene som gjelder. Det er ingen regler mot å gå på kino, samfunnet er ikke nedstengt. Folk må puste med magen.

– Mye usikkert

LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreket at det er viktig å beholde roen.

– Jeg er veldig glad for at vi så raskt kom i dialog. Den tette dialogen er veldig viktig, sier Følsvik i etterkant av møtet.

– Vi er i en annen situasjon nå enn i forrige runde. Vi har høy grad av vaksinasjon, og er ikke nedstengt. Vi må beholde roen. Vi må ikke bli skremt til å ikke benytte de mulighetene vi har, sier LO-lederen.

Hun får støtte fra NHO-leder Ole Erik Almlid.

– Vi har ikke stengt ned Norge. I det store og hele håper jeg folk benytter seg av tilbudene innenfor de smittevernreglene som er, sier NHO-lederen.

– Vi har vært her vi er nå tidligere, men det er en vesentlig forskjell. Meldingen fra bedriftene er at det er mye frykt og mye usikkert. Det å miste store oppdrag og julebord over natten rammer de bransjene som har vært hardest rammet så langt, sier Almlid.

Også Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen understreket at den nye virusvarianten har skapt usikkerhet.

– Det viktige er jo at i mange næringer går det bra, men usikkerheten de siste dagene har gjort at kultur, uteliv og reiseliv opplever det annerledes nå, sier Kristensen.

– Kulturordningen må vi se litt på, slik at den faktisk treffer. Rundt omkring i landet bestilles det faktisk ikke billetter. Vi må ha en nasjonal ordning, ikke en kommunal ordning. Den kommunale treffer ikke godt nok.

Ber om ny kompensasjonsordning

Regjeringen innførte nye tiltak og nasjonale anbefalinger for å bremse spredningen av den nye omikronvarianten av coronaviruset torsdag.

I etterkant har NHO og Virke bedt om en ny kompensasjonsordning for bedrifter som ikke kan drive som normalt med de nye tiltakene.

Organisasjonene ønsker også at regjeringen reduserer arbeidsgiverperioden ved sykefravær og permittering.

LO vil på sin side be regjeringen om å utarbeide en lønnsstøtteordning som kan stå klar om 14 dager dersom situasjonen forverres.

– Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb. Vi ber regjeringen forberede en lønnsstøtteordning som kan rulles ut for å holde hjulene i gang, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik i forkant av møtet.

LO-lederen ber også arbeidsgiverne om å stille opp. Sammen med myndighetene må de sikre at arbeidstagere får gratis hurtigtester og tilbud om vaksine på arbeidsplassen, mener Følsvik.

