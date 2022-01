Dansk bryggeri sluker Hansa Borg

Oppkjøpet verdsetter drikkevarekonsernet til 3,3 milliarder kroner.

Danske Royal Unibrew har avtalt å kjøpe 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier, og blir dermed eneeier av konsernet.

Oppkjøpet verdsetter hele Hansa Borg til 3,3 milliarder norske kroner, ifølge en pressemelding fra Unibrew.

– Hansa Borg Bryggerier har gjennom flere år vært eid 75 prosent av Borg Invest og 25 prosent av Royal Unibrew, sier Borg Invests styreleder Thor Bendik Weider i en uttalelse.

– Selskapet er i dag godt posisjonert for videre vekst, og vi har tro på at Royal Unibrew er en sterk og langsiktig industriell eier som kan ta virksomheten til neste fase. Transaksjonen gir oss mulighet til fortsatt å være involvert som mer indirekte eiere, da betalingen i all hovedsak vil være i Royal Unibrew-aksjer.

Oppgjør i aksjer

10 prosent av oppgjøret, eller 231 millioner kroner, gjøres med kontanter. Resten blir betalt med rundt 2,2 millioner Royal Unibrew-aksjer. Av dette skal 1,4 millioner nye aksjer utstedes.

Oppkjøpet må få regulatorisk godkjenning, og partene forventer at det skal skje i løpet av første halvår i år.

– En sterk aktør

Royal Unibrew er børsnotert i Danmark. Selskapet omsatte for 10,5 milliarder norske kroner i 2020, og har blant annen lisensiert merker fra Heineken og PepsiCO i Nord-Europa.

Hansa Borg er Norges nest største bryggerikonsern med omtrent 300 ansatte, ifølge en pressemelding.

Hansa Borg står, i tillegg til merkevarene Hansa og Borg, bak CB og Grevens. Det har også eierskap i Olden og Nøgne Ø. Konsernet omsatte for rundt 1,1 milliarder i 2020.

– Med en sterk aktør som Royal Unibrew i ryggen, opplever vi at vi vil ha en større forutsetning for å lykkes i markedet og sikre at vi har nødvendig investeringskraft for fremtiden. Jeg er overbevist om at den nye eierstrukturen vil gi oss vesentlige synergieffekter, sier administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil, i en uttalelse.